Gặp gỡ nữ đạo diễn 9X Hà Tĩnh giành giải xuất sắc nhất Liên hoan Phim quốc tế

Tại Liên hoan Phim Slamdance (Mỹ) 2023, bộ phim “Waiting for the light to change” của đạo diễn Linh Trần (Trần Lê Mỹ Linh - SN 1994, TP Hà Tĩnh) đã giành giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với nữ đạo diễn trẻ xung quanh giải thưởng này.

Trailer phim "Waiting for the light to change".

P.V: Chúc mừng bạn vừa giành được giải thưởng quan trọng tại một liên hoan phim (LHP) quốc tế. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về LHP này?

Đạo diễn Trần Lê Mỹ Linh: LHP Slamdance (Hoa Kỳ) được thành lập từ năm 1995 là LHP dành cho các nhà làm phim độc lập. Năm 2023, LHP nhận 7.600 phim từ khắp thế giới, trong đó có 1.522 phim dài.

Ban Tổ chức LHP chỉ chọn 33 phim trình chiếu, trong đó có 11 phim truyện dài. Tất cả các phim được chọn trong hạng mục tranh giải Phim truyện và Phim tài liệu đều là tác phẩm đầu tay của đạo diễn không được phân phối tại Hoa Kỳ và có kinh phí sản xuất mỗi phim dưới 1 triệu USD.

Đạo diễn Trần Lê Mỹ Linh.

Tham gia LHP Slamdance lần này, tôi và ê kíp mang đến bộ phim “Waiting for the light to change” tựa Việt là “Đợi nắng đổi màu”.

Đây là bộ phim truyện dài đầu tay của tôi trong vai trò đạo diễn. May mắn, bộ phim được đánh giá cao, vượt qua nhiều bộ phim khác để giành giải thưởng đặc biệt của Ban Giám khảo - giải thưởng cao nhất của LHP dành cho hạng mục Phim truyện, được trao vào cuối tháng 1/2023 vừa qua.

Trần Lê Mỹ Linh và các thành viên trong ê kíp thực hiện bộ phim "Waiting for the light to change" chụp ảnh lưu niệm với biểu tượng giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất LHP Slamdance 2023. Ảnh:(NVCC).

P.V: Độc giả có thể hình dung về “Waiting for the light to change” - “Đợi nắng đổi màu” như thế nào?

Đạo diễn Trần Lê Mỹ Linh: “Waiting for the light to change” có thời lượng 89 phút, kể về câu chuyện của một nhóm bạn trẻ tuổi 20.

Trong kỳ nghỉ cuối đông, họ cùng đến một bờ biển vắng ở Michigan (Hoa Kỳ) để vui chơi cùng nhau. Trong thời gian ngắn ngủi này, cô bạn Amy đã giảm cân và tự tin hơn trước, nhận ra mình vẫn còn tình cảm với bạn trai của Kim, bạn thân cô - người mà ngày trước, bởi ngoại hình xấu xí, Amy chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Kỳ nghỉ là sự thử thách lòng trung thành của Amy và tình bạn của những cô gái trẻ...

Một cảnh trong phim “Waiting for the light to change”.

Waiting for the light to change là một chứng thư của sự kiên nhẫn, chừng mực, can đảm và chân thực. Nhà làm phim Linh Trần đã vẽ nên một bức chân dung của sự tổn thương trung thực đến mức khiến tan chảy trái tim khán giả, đòi hỏi ở người xem sự chân thành và suy ngẫm sâu sắc về bản chất rạn nứt của con người, cũng như không gian nhân văn phức tạp giữa mỗi chúng ta. Ban Tổ chức LHP Slamdance 2023

P.V: Được biết bộ phim có kinh phí sản xuất rất hạn hẹp, bạn đã “xoay xở” như thế nào để thực hiện nó?

Đạo diễn Trần Lê Mỹ Linh: Đây là một dự án phim nghệ thuật do Trường Đại học DePaul University đầu tư sản xuất, kinh phí ban đầu chỉ có 15.000 USD. Do quá trình quay vướng dịch COVID-19 (từ tháng 3-4/2021) phát sinh chi phí nên Linh yêu cầu hỗ trợ thêm 5.000 USD. Tổng chi phí cuối cùng là 20.000 USD, tương đương khoảng trên 500 triệu đồng Việt Nam.

Với số tiền đó cho một bộ phim truyện, nhất là khi quay tại Mỹ dường như là việc “không tưởng”. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị tiền kỳ kỹ lưỡng trước khi quay, cũng như sự hỗ trợ của bạn bè trong việc hoàn thiện nhiều phần việc nên bộ phim được hoàn thành và ra mắt.

Trần Lê Mỹ Linh ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến tham quan chùa Hương Tích dịp xuân Quý Mão 2023.

P.V: Những kế hoạch, dự định của bạn sau LHP Slamdance sẽ là gì?

Đạo diễn Trần Lê Mỹ Linh: Việc bộ phim “Waiting for the light to change” giành giải thưởng cao nhất tại LHP Slamdance đã giúp Linh được nhiều người biết đến, trong đó có các nhà sản xuất ở Mỹ. Linh nghĩ đó là một thuận lợi lớn giúp mình triển khai những dự án phim dài tiếp theo.

Trước mắt, Linh vẫn tiếp tục đưa “Waiting for the light to change” tham dự một số LHP khác, đồng thời tìm nhà phát hành để có thể đưa bộ phim đến với khán giả thông qua các rạp chiếu hoặc qua hình thức chiếu trực tuyến.

Còn hiện tại, sau 2 năm do dịch không thể về Việt Nam, Linh muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình 1-2 tháng. Sau đó, Linh sẽ quay trở lại Mỹ tiếp tục thực hiện một số dự án đã lên kế hoạch.

Trần Lê Mỹ Linh và mẹ là chị Lê Thị Thanh Thủy (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh).

P.V: Bạn nghĩ sao nếu sắp tới được một nhà sản xuất Việt Nam mời về nước hợp tác?

Đạo diễn Trần Lê Mỹ Linh: Điều đó thật tuyệt vời nếu như đó là dự án phù hợp Linh. Bởi, trong ước mơ của mình, Linh vẫn muốn một lúc nào đó mình sẽ thực hiện những bộ phim có bối cảnh trong nước. Về cá nhân, thực hiện một bộ phim có bối cảnh ở quê hương Hà Tĩnh, cụ thể là miền quê Đức Thọ, nơi gắn bó với Linh nhiều ký ức tuổi thơ… là điều Linh ấp ủ.

Bởi, càng đi xa, Linh càng cảm nhận rõ hơn những vẻ đẹp văn hóa, con người của quê hương “núi Hồng, sông La”. Tuy nhiên, Linh nghĩ đó là tương lai, còn trước mắt, Linh cần thực hiện những mục tiêu mà mình đang xây dựng ở thị trường điện ảnh Mỹ và quốc tế.

Thực hiện một bộ phim ở quê hương Hà Tĩnh trong tương lai là điều đang được Trần Lê Mỹ Linh ấp ủ.

P.V: Từ những thành công của mình, bạn nhắn nhủ điều gì đến các bạn trẻ về việc theo đuổi ước mơ?

Đạo diễn Trần Lê Mỹ Linh: Cho đến nay, những gì mà Linh làm được chỉ mới gọi là kết quả bước đầu. Tuy nhiên, với 10 năm kể từ khi bắt đầu một mình sang Mỹ du học và theo đuổi điện ảnh, Linh cảm thấy tự hào vì mình đã kiên trì với ước mơ và mục tiêu của mình. Cuộc sống không bao giờ hết khó khăn nhưng Linh nghĩ cứ đi thì sẽ thành đường, có đam mê và quyết tâm thực hiện nó bằng những mục tiêu cụ thể bạn sẽ làm được.

P.V: Cảm ơn Trần Lê Mỹ Linh! Chúc bạn tiếp tục đạt được nhiều thành công mới trong lĩnh vực điện ảnh!

Trần Lê Mỹ Linh sinh ra tại TP Hà Tĩnh, là cựu học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh khóa 2009-2012. Cô từng đạt giải 3 các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 11 và 12. Năm 2012, Mỹ Linh thi đậu vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 2013, Mỹ Linh nhận được học bổng từ Trường Đại học DePauw University (Mỹ) và sau đó rẽ hướng sang học điện ảnh tại Trường DePaul University. Hiện cô đã tốt nghiệp thạc sỹ ngành đạo diễn phim & TV tại Trường DePaul University. Trước khi bộ phim truyện dài đầu tay “Waiting for the light to change” giành giải thưởng cao nhất tại LHP Slamdance năm 2023, Mỹ Linh đã thực hiện một số phim ngắn được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Thiên Vỹ (thực hiện)