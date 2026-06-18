Phát huy vai trò báo chí trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban công tác báo chí quý II/2026.

Sáng 18/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý II/2026 và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Các đồng chí: Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL; Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn.

Các đồng chí: Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL; Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Trước khi bước vào hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tập thể Hội Nhà báo tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chi hội Nhà báo văn phòng đại diện và phóng viên thường trú nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Trong quý II/2026, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh; phản ánh kịp thời, toàn diện các lĩnh vực đời sống - xã hội, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL báo cáo kết quả hoạt động báo chí trong quý II/2026.



Báo chí đã tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; phản ánh kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoạt động của Quốc hội, HĐND khóa mới; kết quả sau 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Nhiều cơ quan báo chí có các tuyến bài chuyên sâu về phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Bên cạnh đó, báo chí đã kịp thời phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan xử lý, khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với công tác chuyên môn, các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt công tác từ thiện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thể thao tạo sự kết nối trong đội ngũ những người làm báo.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin về kết quả sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

​Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe thông tin về kết quả sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới và Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 6/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh tại hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp; đồng thời mong muốn công tác phối hợp cung cấp thông tin giữa các ban, sở, ngành, địa phương đối với báo chí ngày càng hiệu quả, chặt chẽ và kịp thời hơn.

Nhà báo Nguyễn Thanh Nga - Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Nhà báo Ngô Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hà Văn Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, tăng cường thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng hành cùng tỉnh trong tuyên truyền triển khai các chủ trương, dự án trọng điểm, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư...

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin chính thống, chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong xã hội.