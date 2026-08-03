Sáng nay, khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khoá XVI

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (3/8), Quốc hội khóa XVI tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (ngày 3/8), dự kiến bế mạc ngày 24/8. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội và được chia thành hai đợt: đợt 1 diễn ra từ ngày 3/8 đến 13/8, đợt 2 từ ngày 19/8 đến 24/8.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.
Theo chương trình nghị sự, vào đầu buổi sáng ngày 3/8, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị để nghe báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp; thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.
Tại phiên chính thức, sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc; Quốc hội lần lượt nghe tờ trình về các dự án luật, gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật Dầu khí (sửa đổi) và các báo cáo thẩm tra.
Quốc hội cũng sẽ nghe các tờ trình liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đồng thời,tiến hành họp nội bộ để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung liên quan. Theo đó, Đoàn đã ban hành kế hoạch, chủ động phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật trình tại kỳ họp. Các hội nghị được tiến hành bài bản, khoa học; nội dung góp ý đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, bảo đảm căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và tính khả thi. Qua đó, Đoàn tổng hợp được nhiều ý kiến thiết thực, tạo cơ sở để nghiên cứu, tham gia thảo luận tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội.
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