Sử dụng 5G Viettel, trải nghiệm Viettel Tammi - cơ hội trúng xe SH125i và tivi Samsung 75 inch

Nhằm tri ân khách hàng và khuyến khích trải nghiệm các dịch vụ số, Viettel Hà Tĩnh triển khai chương trình quay số trúng thưởng “Tammi an toàn, 5G siêu tốc - Trúng quà cực sốc” dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động Viettel trên địa bàn tỉnh.

Chương trình diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 31/12/2026 với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Trong đó, giải đặc biệt là 1 xe máy Honda SH125i; 3 giải nhất dành cho các tháng 10, 11 và 12/2026, mỗi giải 1 tivi Samsung Mini LED 75 inch. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 178 triệu đồng.

Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện: hòa mạng mới thuê bao di động Viettel 5G (trả trước hoặc trả sau); đăng ký gói cước 5G có giá trị từ 100.000 đồng trở lên; hoặc cài đặt ứng dụng Viettel Tammi và sử dụng ít nhất một tính năng như nhắn tin, gọi thoại, gọi video, trợ lý Tammi, họp trực tuyến...

Quy định mã dự thưởng là mỗi giao dịch đủ điều kiện được cấp 1 mã dự thưởng. Một khách hàng có thể được cấp nhiều mã nếu đồng thời hoặc nhiều lần đáp ứng điều kiện chương trình. Mã được ghi nhận độc lập và tham gia quay số theo phạm vi quy định. Mã dự thưởng khách hàng sẽ nhận được qua tin nhắn từ alias: VIETTEL 247

Theo kế hoạch, chương trình tổ chức quay số giải nhất hằng tháng, dự kiến vào các ngày 10/11/2026 (áp dụng cho các mã số dự thưởng phát hành từ ngày 10/10 đến ngày 31/10/2026), 10/12/2026 (áp dụng cho các mã số dự thưởng phát hành từ ngày 1/11 đến ngày 30/11/2026); 10/1/2027 (áp dụng cho các mã số dự thưởng phát hành từ ngày 1/12 đến ngày 31/12/2026).

Riêng giải đặc biệt dự kiến được quay vào ngày 10/1/2027, với sự tham gia của toàn bộ mã dự thưởng hợp lệ phát hành trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 10/10/2026 đến ngày 31/12/2026.

Không chỉ mang đến cơ hội nhận những phần quà giá trị, chương trình còn giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ 5G siêu tốc cùng những tiện ích của Viettel Tammi, mang lại sự thuận tiện trong kết nối, liên lạc và sử dụng các dịch vụ số hằng ngày.

Hãy cùng trải nghiệm 5G Viettel, khám phá tiện ích Viettel Tammi và đón cơ hội trúng những phần quà hấp dẫn từ chương trình “Tammi an toàn, 5G siêu tốc – Trúng quà cực sốc”!

Lưu ý: Chương trình không áp dụng đối với thuê bao đứng tên cán bộ, công nhân viên, cộng tác viên Viettel Hà Tĩnh và các thuê bao trong blacklist.