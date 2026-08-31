Tàn dư bão Saudel mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật tăng hai cấp và đang theo hướng tây nam với tốc độ 10-15 km/h.

Đến 7h ngày mai, khi ở trên vùng biển tây bắc của Bắc Biển Đông áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và chuyển hướng đông đông nam.

Một ngày sau, khi ở vùng biển đông bắc của Bắc Biển Đông bão chuyển hướng đông đông bắc với tốc độ 20 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định bão sẽ duy trì cường độ 65 km/h và di chuyển về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía tây bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao biển cao 2-4 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Saudel trước đó hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương, mạnh lên thành bão và di chuyển về phía Trung Quốc. Sau khi đổ bộ và đi sâu vào đất liền, bão suy yếu thành vùng áp thấp. Sáng 31/8, vùng áp thấp này di chuyển xuống vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, tái tổ chức và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, bão Narra và mưa lớn, giông sét tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã làm ba người chết, ba người bị thương. Hai nhà bị sập hoàn toàn, 1.329 nhà hư hỏng, tốc mái; hàng chục nghìn nhà bị ngập

Mưa lũ làm 32.930 ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng và 1.431 ha cây trồng các loại bị thiệt hại. Khoảng 213 gia súc và 12.847 gia cầm chết, hơn 1.007 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Về hạ tầng, 2.135 m kè, kênh mương hư hỏng; 310 điểm giao thông sạt lở, 71 điểm ngập úng. Hơn 10.600 khách hàng vẫn mất điện tại thời điểm thống kê.