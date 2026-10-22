Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân định kỳ vào ngày 23/10

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc tiếp dân định kỳ tháng 10/2026 để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, gửi đơn đăng ký đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trước phiên tiếp hoặc đăng ký trực tiếp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại phiên tiếp.
Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2026 bắt đầu từ 14 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2026; tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 461 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Đối tượng tiếp là công dân được cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy tiếp. Công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác xây dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; vụ việc đã được chính quyền, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, còn có ý kiến, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trường hợp khác do Thường trực Tỉnh ủy quyết định.
Không tiếp công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và đã có thông báo bằng văn bản chấm dứt việc tiếp và giải quyết nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.
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