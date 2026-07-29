TRỰC TIẾP: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Tại Hà Tĩnh, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 1 điểm cầu tỉnh, hơn 680 điểm cầu cấp xã, tương đương và điểm cầu các chi bộ với dự kiến gần 51.000 đại biểu tham gia.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự kiến chương trình gồm 10 chuyên đề, bao gồm: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.