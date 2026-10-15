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Công nghệ

Viettel tung 4 gói cước 5G độc quyền trên Tammi với nhiều ưu đãi hơn

P.V
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(Baohatinh.vn) - Viettel chính thức ra mắt 4 gói cước 5G dành riêng cho người dùng ứng dụng Viettel Tammi, với dung lượng data lớn hơn, thời gian sử dụng linh hoạt và nhiều quyền lợi hấp dẫn hơn so với các gói cước tương đương đăng ký qua SMS.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức cung cấp 4 gói cước 5G ưu đãi độc quyền trên ứng dụng Viettel Tammi, áp dụng cho tất cả thuê bao di động Viettel trả trước và trả sau trên toàn quốc.

Với 4 chu kỳ sử dụng linh hoạt từ 6 giờ, 1 ngày, 3 ngày đến 7 ngày, hệ gói 5GTammi mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn data phù hợp với nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí, đồng thời tối ưu chi phí sử dụng.

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Nhiều ưu đãi data hơn, chỉ có trên Viettel Tammi

Điểm nổi bật của hệ gói 5GTammi là khách hàng được hưởng ưu đãi dung lượng hấp dẫn hơn so với các gói cước tương đương đăng ký qua SMS. Ngoài data tốc độ cao, nhiều gói còn được bổ sung dung lượng dành riêng cho các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, YouTube và các ứng dụng của Meta.

Cụ thể, Viettel triển khai 4 gói cước:

5GTammi6H (9.000 đồng/6 giờ): nhận 3GB data tốc độ cao và 2GB truy cập mạng xã hội. Thời gian sử dụng 6 giờ, không tự động gia hạn, phù hợp khi di chuyển, chờ chuyến bay hoặc xem các chương trình giải trí.

5GTammi10 (10.000 đồng/ngày): nhận 6GB data tốc độ cao và 2GB truy cập mạng xã hội mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu kết nối và giải trí trong ngày.

5GTammi25 (25.000 đồng/3 ngày): mỗi ngày nhận 8GB data tốc độ cao và 2GB truy cập mạng xã hội, tương đương tổng cộng 30GB trong 3 ngày.

5GTammi60 (60.000 đồng/7 ngày): nhận 45GB data tốc độ cao, phù hợp với nhu cầu kết nối liên tục trong một tuần.

Đáng chú ý, với gói 3 ngày, khách hàng chỉ cần chi thêm 5.000 đồng so với gói thông thường đã được sử dụng tới 30GB data, gấp 5 lần dung lượng. Đây là một trong những ưu đãi nổi bật dành riêng cho người dùng Viettel Tammi.

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Data linh hoạt, dùng đúng nhu cầu, tiết kiệm chi phí

Nhu cầu sử dụng Internet di động ngày càng đa dạng, đặc biệt khi khách hàng cần thêm dung lượng để xem video, giải trí, làm việc trực tuyến hoặc duy trì kết nối trong những chuyến đi xa.

Thay vì phải đăng ký các gói cước dài ngày, khách hàng có thể chủ động lựa chọn gói data ngắn hạn phù hợp với thời gian và nhu cầu thực tế. Dung lượng dành riêng cho mạng xã hội cũng giúp người dùng thoải mái giải trí mà vẫn có data tốc độ cao cho các hoạt động khác.

“Với hệ gói 5GTammi, chúng tôi mong muốn khách hàng được sử dụng nhiều data hơn với chi phí hợp lý, đồng thời có thêm những quyền lợi thiết thực khi trải nghiệm ứng dụng Viettel Tammi”, đại diện Viettel Telecom chia sẻ.

Mở Tammi, thêm nhiều tiện ích và ưu đãi

Viettel Tammi là nền tảng liên lạc và tiện ích số an toàn do Viettel phát triển, tích hợp gần 50 tiện ích từ gọi thoại, nhắn tin, họp trực tuyến đến quản lý các dịch vụ Viettel, mua sắm, du lịch và chăm sóc sức khỏe trên một ứng dụng duy nhất.

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Đặc biệt, khách hàng sử dụng thuê bao Viettel được miễn phí data 4G/5G khi liên lạc trên Tammi, đồng thời có cơ hội tiếp cận các chương trình ưu đãi độc quyền, trong đó có hệ gói 5GTammi vừa ra mắt.

Để đăng ký các gói 5GTammi, khách hàng chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản:

Bước 1: tải ứng dụng Viettel Tammi trên App Store hoặc Google Play, đăng nhập bằng số điện thoại Viettel.

Bước 2: truy cập mục My Viettel → Gói cước 4G/5G → Ưu đãi độc quyền.

Bước 3: chọn gói phù hợp và nhấn “Đăng ký”. Hệ thống sẽ gửi SMS xác nhận khi gói được kích hoạt thành công.

Mở Viettel Tammi ngay hôm nay để tận hưởng các gói 5G ưu đãi độc quyền, nhiều data hơn với chi phí tiết kiệm hơn.

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