Ban Bí thư quy định về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN.

Quy định số 216-QĐ/TW quy định nguyên tắc, nội dung, yêu cầu, nguồn lực, nghiệm thu, đánh giá hiệu quả, trách nhiệm, cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát trong đặt hàng cung cấp thông tin chính thống, thiết yếu, có định hướng cho cơ sở; định hướng về chính trị, tư tưởng và phân công trách nhiệm trong hệ thống chính trị.

Hoạt động đặt hàng được thực hiện đối với các sản phẩm thông tin trên báo chí, xuất bản phẩm, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng trên Internet, viễn thông, tuyên truyền trực tiếp, cổ động trực quan và các loại hình thông tin khác theo quy định.

Quy định yêu cầu bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng cho cơ sở; nội dung thiết thực, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn, nhóm đối tượng; phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chính trị, tư tưởng và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của Nhân dân; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, xấu độc.

Theo đó, nhóm sản phẩm đặt hàng theo loại hình gồm: sản phẩm truyền thanh, phát thanh và truyền hình; sách, ấn phẩm, bản tin dưới hình thức in, điện tử hoặc đa phương tiện; báo, tạp chí và sản phẩm thông tấn; nội dung trên trang thông tin điện tử, bảng tin công cộng và các hệ thống thông tin phục vụ cơ sở; sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội và các môi trường truyền thông số phù hợp; sản phẩm thông tin qua viễn thông, ứng dụng di động và các phương thức tương tác điện tử; sản phẩm phục vụ tuyên truyền trực tiếp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, đối thoại và cung cấp thông tin tại cộng đồng; sản phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan và các loại hình thông tin khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc điểm địa bàn, nhóm đối tượng.

Quy định cũng nêu rõ, đối với vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tình huống khẩn cấp hoặc vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, cơ quan có thẩm quyền kịp thời quyết định việc đặt hàng, xác định thông điệp, nội dung trọng tâm, đối tượng, phạm vi cung cấp, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Việc thẩm định trong trường hợp cấp bách được thực hiện theo quy trình phù hợp, bảo đảm yêu cầu về định hướng chính trị, tư tưởng, tính chính xác, thẩm quyền, bảo mật và trách nhiệm; sản phẩm được kịp thời cập nhật, điều chỉnh khi có diễn biến mới.

Việc xác thực, xử lý thông tin sai lệch, tin giả; chia sẻ, khai thác dữ liệu và thông tin nghiệp vụ phục vụ phản ứng nhanh được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định về bảo vệ bí mật, an toàn, an ninh thông tin.

Quy định số 216-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký (22/8/2026) và được phổ biến đến các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện quy định; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Toàn văn Quy định số 216-QĐ/TW xem tại đây