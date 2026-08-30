Bão Saudel khả năng tái sinh, có thể thành bão số 5 trên Biển Đông

Vị trí vùng áp thấp (suy yếu từ bão Saudel) chiều 30-8 - Ảnh: Zoom Earth

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel (đã đổ bộ vào Trung Quốc) có khả năng di chuyển trở lại vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 1-9. Sau đó, vùng áp thấp này có khả năng "tái sinh", mạnh trở lại thành bão.

Nếu mạnh lên thành bão trên Biển Đông thì đây sẽ là cơn bão số 5 trên vùng biển này trong năm nay.

Đối với thời tiết đất liền từ chiều tối nay (30-8) đến ngày Quốc khánh 2-9, dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng cho thấy, miền Bắc chỉ còn mưa rào và dông rải rác từ đêm nay đến đêm mai. Hai ngày đầu tháng 9 giảm mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng khả năng có mưa lớn diện rộng tới 1-9. Còn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết duy trì ban ngày nắng ráo, chiều tối khả năng có mưa dông.

Cụ thể như sau:

- Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 30 đến 31-8 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 1 đến 2-9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

- Khu vực Trung Bộ: Đêm 30-8, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ chiều tối và đêm 31-8 đến ngày 1-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đề phòng mưa lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ có thể gây ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 21-24 độ, Nam Bộ từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 27-30 độ, Nam Bộ từ 31-34 độ.

- Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay đến 31-8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.