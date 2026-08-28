Chuyên gia thông tin về thời tiết dịp 2/9 ở Hà Tĩnh

Hôm nay (27/8), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng.

Ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, từ ngày 29 đến sáng 30/8, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng rìa Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ dịch dần xuống phía Nam; từ chiều 30/8 - 2/9, chịu ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Theo đó, ngày 29/8, vùng núi mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 - 36 độ C; vùng đồng bằng và ven biển mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 - 35 độ C.

Ngày 30/8, vùng núi nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 - 32 độ C; vùng đồng bằng và ven biển nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 - 32 độ C.

Ngày 31/8, vùng núi trời đầy mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 - 29 độ C; vùng đồng bằng và ven biển trời đầy mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 - 29 độ C.

Ngày 1/9, vùng núi trời đầy mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 - 27 độ C; vùng đồng bằng và ven biển trời đầy mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 - 28 độ C.

Ngày 2/9, vùng núi trời đầy mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 - 28 độ C; vùng đồng bằng và ven biển trời đầy mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 - 29 độ C.