Vé xe dịp 2/9 Hà Tĩnh - Hà Nội - Đà Nẵng: Nhiều tuyến kín chỗ, giá vé bất ngờ!

Lượng xe xuất bến tại Bến xe Hà Tĩnh tăng cao

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 10/8, Công ty TNHH Văn Minh đã mở bán vé trên các tuyến.

Theo ghi nhận của doanh nghiệp, lượng khách tăng nhanh và tăng mạnh vào những ngày gần đây. Cao điểm đi lại tập trung vẫn là tuyến Hà Tĩnh, Nghệ An đi Hà Nội, trong đó chiều từ Hà Nội về Hà Tĩnh, Nghệ An trong các ngày 28 - 29/8 và chiều từ Hà Tĩnh ra Hà Nội trong các ngày 1 - 2/9.

Công ty TNHH Văn Minh đã mở bán vé các tuyến dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ ngày 10/8.

Chị Trần Thị Hiền - Trưởng phòng vé Công ty TNHH Văn Minh - Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, công ty có 40 – 42 xe/ngày chạy tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh và 8 xe/ngày tuyến Hà Nội - Đà Nẵng.

Trong đó, các chuyến xe chiều Hà Nội về Hà Tĩnh ngày 28/8 và chiều Hà Tĩnh đi Hà Nội ngày 2/9 đã hết vé; các ngày còn lại cũng đã lấp đầy khoảng 95%. Nhiều tuyến khác như: Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Quảng Bình cũng đang được khách hàng đặt chỗ khá nhanh”.

﻿ Nhiều tuyến của Công ty TNHH Văn Minh đã kín lịch trong dịp lễ 2/9.

Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, Công ty TNHH Văn Minh đang khai thác nhiều dòng xe như: 32 giường, 34 giường, 38 giường và 21 cabin. Theo đại diện doanh nghiệp, dù lượng khách tăng mạnh nhưng nhà xe vẫn giữ nguyên giá vé niêm yết, không phụ thu dịp lễ.

Không chỉ không tăng giá vé so với ngày thường, công ty tiếp tục áp dụng các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Theo đó, thương binh, bệnh binh và sinh viên được giảm 40.000 đồng/vé; tân sinh viên được giảm 80.000 đồng/vé trong thời gian từ ngày 15/8 đến ngày 31/10.

Nhân viên Công ty TNHH Văn Minh kiểm tra kiểm tra, sắp xếp hành lý của hành khách trước giờ xuất bến.

Cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp lễ năm nay, các xe chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh của nhà xe Thiên Hà (Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh) đã kín chỗ nhiều ngày trước kỳ nghỉ. Hiện, đơn vị đang khai thác 6 xe với khoảng 120 vé bán ra mỗi ngày.

Ông Trần Thái Vũ - Điều hành nhà xe Thiên Hà (Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh) cho biết: “Từ giữa tháng 8, công ty đã mở bán vé và thông tin lịch trình trên các nền tảng trực tuyến. Năm nay hành khách có xu hướng đặt vé sớm hơn mọi năm. Các ngày cao điểm như 28 - 29/8 chiều về Hà Tĩnh và 1 - 2/9 chiều ra Hà Nội hiện đã kín chỗ. Mặc dù nhu cầu tăng cao nhưng nhà xe vẫn giữ nguyên giá ở mức 500 nghìn đồng/vé. Cùng đó, chúng tôi cũng đã chủ động kế hoạch tăng từ 1 - 2 chuyến/ngày trong những ngày cao điểm để đáp ứng nhu cầu khách hàng”.

Nhân viên nhà xe Thiên Hà trực tổng đài, hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng.

Theo các doanh nghiệp vận tải, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các nền tảng trực tuyến, việc kết nối giữa doanh nghiệp và hành khách trở nên thuận tiện hơn, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin và đặt vé từ sớm.

Điều này không chỉ giúp người dân lựa chọn được khung giờ phù hợp mà còn góp phần giảm áp lực cho các nhà xe trong việc điều hành phương tiện vào những ngày cao điểm.

Hiện nhà xe Thiên Hà đang khai thác 6 xe với khoảng 120 vé bán ra mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Thành Sen) cho biết: “Tôi có con gái đang học đại học ở Hà Nội nên thường xuyên di chuyển giữa Hà Tĩnh và Hà Nội. Dịp nghỉ lễ năm nay, tôi đã đặt vé trước gần 2 tuần để chủ động lịch trình. Điều khiến tôi yên tâm là giá vé các nhà xe vẫn giữ nguyên như ngày thường, không phát sinh thêm chi phí. Cùng với đó, chất lượng dịch vụ và phương tiện của các doanh nghiệp vận tải ngày càng được nâng cao, giúp hành khách có những chuyến đi thuận tiện, an toàn hơn”.

Theo Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh, vào các ngày cao điểm đầu và cuối kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày có khoảng 110-120 lượt xe xuất bến, tăng 15-20% so với ngày thường. Ngoài tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội, các tuyến đi Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và chiều ngược lại hiện là những tuyến có nhu cầu đi lại lớn nhất trong dịp nghỉ lễ này. Để phục vụ hành khách, bến xe tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, chở đúng số người theo quy định, bán vé theo giá niêm yết…

Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xuất bến của các doanh nghiệp vận tải để bảo đảm phương tiện hoạt động đúng quy định, an toàn và đúng lịch trình.

Ông Bùi Quang Dương - Trưởng ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh cho biết: “Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Quốc khánh, Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thực hiện nghiêm việc kiểm tra kỹ thuật trước khi xuất bến và chấp hành các quy định về vận tải hành khách. Đồng thời, chúng tôi tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá vé, chất lượng dịch vụ để bảo đảm quyền lợi cho hành khách. Mặc dù các nhà xe đã chủ động tăng chuyến và giữ ổn định giá vé, người dân vẫn nên đặt vé sớm qua các kênh chính thức hoặc tại bến xe để thuận tiện cho việc di chuyển”.

Theo dự báo, lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các ngày 28-29/8 và 1-2/9. Trong bối cảnh nhiều chuyến xe giờ cao điểm đã kín chỗ, các doanh nghiệp vận tải vẫn duy trì giá vé ổn định, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc khánh.