Bellingham tỏa sáng trong ngày tuyển Anh vào vòng knock-out World Cup

Sáng 28/6, Jude Bellingham ghi bàn và kiến tạo giúp "Tam sư" đánh bại Panama 2-0, qua đó giành vé vào vòng 32 đội World Cup với ngôi nhất bảng L.
Panama bước vào trận đấu với mục tiêu tạo nên bất ngờ, dù họ là đội duy nhất chưa ghi bàn tại World Cup trước cuộc đối đầu này. Đại diện Trung Mỹ suýt tạo ra cú sốc ngay những giây đầu tiên khi Jose Luis Rodriguez khiến Jordan Pickford phải trổ tài.
Tuy nhiên, sau khoảnh khắc đó, Anh dần kiểm soát thế trận. Orlando Mosquera trở thành điểm sáng hiếm hoi của Panama khi liên tục cản phá những cơ hội nguy hiểm từ Marcus Rashford và Bukayo Saka. Ở chiều ngược lại, Pickford cũng phải làm việc khi Rodriguez nhiều lần gây khó khăn trong các pha phản công.
Dù tạo ra nhiều cơ hội, Anh vẫn bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng. Rashford bỏ lỡ tình huống đánh đầu thuận lợi, còn cú sút phạt của anh trước giờ nghỉ cũng không thể đánh bại hàng thủ Panama.
Bước sang hiệp hai, sức ép của "Tam sư" cuối cùng được cụ thể hóa. Phút sau giờ thi đấu thứ 60, Jude Bellingham mở tỷ số bằng cú ra chân chuẩn xác từ quả phạt góc của Saka. Đây là bàn thắng thứ hai của tiền vệ Real Madrid tại giải đấu.
Chỉ ít phút sau, Harry Kane nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Bellingham, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup với 11 lần xé lưới đối thủ.
Panama nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng không thành công. Jose Fajardo từng đưa bóng vào lưới Pickford ở phút bù giờ nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
Chiến thắng giúp HLV Thomas Tuchel có trận thắng thứ 13 sau 17 trận dẫn dắt tuyển Anh. "Tam Sư" tiến vào vòng knock-out với sự tự tin lớn, trong khi Panama rời giải với 6 trận toàn thua trong lịch sử World Cup.
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