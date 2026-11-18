Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và thành viên đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Đón tiếp đoàn về phía Ủy ban MTTQ tỉnh có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham gia đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng thông tin những điểm nổi bật về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và khẳng định trong kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp.

Nhấn mạnh về yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với cả hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh sớm kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; có thêm những cách làm thiết thực khơi dậy tinh thần gắn bó, trách nhiệm chung của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đặc biệt, cán bộ MTTQ các cấp phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng yêu cầu MTTQ các cấp quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và sự chủ động vươn lên của người dân; phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động hỗ trợ, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo công tác mặt trận; chính quyền các cấp phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc tiếp thu, giải quyết, trả lời các kiến nghị giám sát, phản biện và những vấn đề của Nhân dân do MTTQ phản ánh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm tin tưởng MTTQ các cấp sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, để người dân được thụ hưởng ngày càng tốt hơn những thành quả phát triển.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với công tác mặt trận và đội ngũ cán bộ MTTQ trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu đáp từ.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Đồng khẳng định: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng khó khăn.