Chương trình Vòng tay nhân ái BHT trao hơn 160 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn

Sáng 10/10, đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, trao số tiền hơn 160 triệu đồng hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lộc và xã Cẩm Bình.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Trương Thị Bình (thôn Đông Sơn, xã Xuân Lộc).

Đến thăm gia đình bà Trương Thị Bình (thôn Đông Sơn, xã Xuân Lộc), đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã trao số tiền hơn 80 triệu đồng. Đây là số tiền do khán giả, thính giả, độc giả ủng hộ qua tài khoản của chương trình sau khi hoàn cảnh của bà được giới thiệu trong Chương trình Vòng tay nhân ái ngày 17/9/2026.

Gia đình bà Trương Thị Bình là hộ nghèo lâu năm của xã. 22 năm qua kể từ ngày chồng mất, bà ở vậy chăm sóc, nuôi dưỡng 5 người con trưởng thành. Nay ở tuổi xế chiều, dù bị xẹp cột sống, không còn khả năng lao động nặng, bà vẫn phải cưu mang 2 người con gái mắc bạo bệnh là chị Nguyễn Thị Huyền và chị Nguyễn Thị Luyến.

﻿ Hơn 80 triệu đồng là số tiền do các nhà hảo tâm, các khán giả, thính giả, độc giả ủng hộ sau khi hoàn cảnh của bà Bình được giới thiệu trong chương trình Vòng tay nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1988) sinh ra vốn đã không được nhanh nhẹn, hoạt bát. Gần 10 trước, sau một thời gian đi lấy chồng, chị bất ngờ ngã bệnh, thần kinh không ổn định, thường xuyên mê sảng. Thương con, bà Trương Thị Bình đón chị trở về nhà chăm sóc.

Những năm đầu đưa chị Huyền về chăm sóc, bà Bình vẫn còn có sự hỗ trợ của cô con gái út Nguyễn Thị Luyến. Thế nhưng, do mắc bệnh tim bẩm sinh, thời gian gần đây, diễn biến bệnh ngày càng phức tạp, chị Luyến thường xuyên mệt mỏi, sức khỏe suy giảm.

Đoàn đến trao tiền hỗ trợ cho vợ chồng anh Lê Văn Định và chị Trương Thị Chung (thôn Cẩm Vịnh, xã Cẩm Bình).

Tiếp đó, đoàn cũng đến chia sẻ, động viên và trao số tiền hơn 80 triệu đồng cho vợ chồng anh Lê Văn Định và chị Trương Thị Chung (thôn Cẩm Vịnh, xã Cẩm Bình). Hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Lê Văn Định được phản ánh trong chương trình Vòng tay nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh ngày 3/9/2026.

Anh Định bẩm sinh bị hỏng một bên mắt, sức khỏe yếu. Nay vợ anh - chị Chung, lại mắc cùng lúc hai căn bệnh hiểm nghèo: ung thư vú và đa u tủy xương. Ngày biết tin vợ mắc bệnh, anh Định phải cầm cố căn nhà, vay mượn khắp nơi để đưa chị ra Hà Nội điều trị.

Những đợt điều trị mới bắt đầu, nhưng gia đình nghèo đã gần như kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở kinh phí. Anh Định đành nghỉ hẳn công việc phụ hồ để chăm sóc vợ. Giữa gánh nặng bệnh tật và nợ nần, điều khiến vợ chồng anh day dứt nhất còn là tương lai của hai con nhỏ, một cháu đang học lớp 4, một cháu học lớp 8.

Số tiền là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp cho chị Trương Thị Chung tiếp tục được chữa trị căn bệnh ung thư vú và đa u tuỷ xương.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự đồng cảm trước những hoàn cảnh khó khăn mà các gia đình đang gánh chịu; đồng thời mong mỏi các gia đình sẽ nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống.