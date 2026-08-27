Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

"Có vi phạm" trong vụ nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp ở Lương Tài

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh xác nhận kết quả xác minh bước đầu nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lương Tài cho thấy "có vi phạm".

Nghi vấn gian lận tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi một số thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 26/8, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh, cho biết kết quả xác minh bước đầu xác định vụ việc “có vi phạm”.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực
Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực

Theo ông Hùng, tại một phòng thi có hiện tượng 2 học sinh “quay” bài của nhau, đồng thời có việc giám thị nhắc bài cho học sinh.

Hiện vụ việc đã được cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh nhằm làm rõ bản chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của những người liên quan.

Đây là thông tin mới nhất từ lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh liên quan đến nghi vấn đang gây chú ý tại điểm thi Trường THPT Lương Tài.

Bắc Ninh có thủ khoa 30 điểm, 2 á khoa toàn quốc

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh công bố những kết quả đáng chú ý tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, điểm trung bình các môn thi của tỉnh đạt 5,91 điểm, xếp thứ 10 toàn quốc. Tỉnh Bắc Ninh có 376 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển.

Đáng chú ý, Bắc Ninh có thủ khoa toàn quốc khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học). Em Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1, đạt số điểm tuyệt đối 30/30.

Ở khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), Bắc Ninh có 2 á khoa toàn quốc, cùng đạt 29,75 điểm, gồm em Trương Nhật Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, và em Lê Minh Đức, học sinh Trường THPT Hàn Thuyên.

Mặt bằng kết quả chung cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Trong 12 môn thi, 10 môn có điểm trung bình nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, môn Sinh học đứng đầu toàn quốc về điểm trung bình, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Bắc Ninh dẫn đầu cả nước ở môn thi này.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bắc Ninh đạt 99,05%.

Trước đó, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, học sinh Bắc Ninh giành 174 giải, xếp thứ 6 toàn quốc.

Những con số này cho thấy thành tích nổi bật của giáo dục Bắc Ninh. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, yêu cầu về tính trung thực, khách quan và thực chất của kết quả thi càng được đặt ra nghiêm ngặt.

Không để bệnh thành tích làm sai lệch kết quả thi

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Bắc Ninh thực hiện hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù có nhiều thay đổi, ngành Giáo dục và Đào tạo vẫn duy trì ổn định hoạt động dạy và học.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 909.000 trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên; tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp đạt 98%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 94,5%.

Tuy nhiên, từ những sự việc xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cần nhìn nhận sâu sắc hơn về công tác kiểm tra, đánh giá và vấn đề bệnh thành tích.

“Chúng ta đã có quá nhiều bài học về bệnh thành tích, nhất là những bài học vừa mới diễn ra. Có thể nói rằng một lần nữa cho phép chúng ta nhìn lại một cách thấu đáo, triệt để”, ông Phạm Hoàng Sơn nói.

Nghi vấn giám thị hỗ trợ thí sinh làm bài thi tốt nghiệp ở Bắc Ninh, nhà trường báo công an vào cuộc xác minh
Nghi vấn giám thị hỗ trợ thí sinh làm bài thi tốt nghiệp ở Bắc Ninh, nhà trường báo công an vào cuộc xác minh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bệnh thành tích đã được nhắc đến trong nhiều năm nhưng việc khắc phục vẫn chưa thực sự triệt để. Nếu không có giải pháp căn cơ, nguy cơ tiếp tục duy trì tình trạng này là rất lớn.

Ông nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo được chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, trong đó kết quả học tập cần được đo lường bằng những chỉ số cụ thể.

“Chúng tôi thấy rằng chủ đề của năm nay nhấn mạnh yếu tố thực chất. Chúng tôi cũng rất đồng tình và làm thế nào đó để cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục thì việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại, dứt khoát kể cả giáo viên và học sinh, phải đảm bảo công bằng, chuẩn mực và thực chất để phản ánh đúng kết quả”, ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Thông điệp được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đặt ra cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với năm học mới: không chạy theo thành tích, không để hình thức làm sai lệch kết quả và phải bảo đảm mọi con số về giáo dục phản ánh đúng chất lượng thực tế.

Đây chính là mục tiêu của tinh thần “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất” mà ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh hướng tới trong năm học 2026-2027.

Mạng xã hội từng lan truyền những thông tin gì?

Trước khi cơ quan chức năng xác nhận bước đầu có vi phạm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng đặt nghi vấn về việc một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lương Tài được giám thị hỗ trợ trong quá trình làm bài các môn Toán và Tiếng Anh.

Một số nội dung lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thí sinh H.T.P.N đạt điểm rất cao, gồm Toán 10 điểm, Tiếng Anh 9,75 điểm, Ngữ văn 8,25 điểm và Địa lý 9,5 điểm, đồng thời được cho là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Các bài đăng này còn đưa ra thông tin cho rằng thí sinh được “ưu ái” trong phòng thi do có quan hệ với lãnh đạo nhà trường. Ngoài ra, mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin về một thí sinh khác ngồi gần và bị cho là đã “chép bài”, sau đó đạt điểm cao môn Toán.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Đình Luận – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, đồng thời là phụ huynh của thí sinh H.T.P.N – cho biết đã báo cáo toàn bộ sự việc tới Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và cơ quan công an để đề nghị xác minh, làm rõ.

danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/nong-giam-doc-so-gddt-bac-ninh-xac-nhan-co-vi-pham-trong-vu-nghi-van-gian-lan-thi-tot-nghiep-o-luong-tai-d1454581.html

Tin liên quan

Tags:

#vi phạm trong thi cử #gian lận trong kỳ thi #nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp ở Lương Tài #điểm thi Trường THPT Lương Tài

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Hà Tĩnh rộn ràng ngày hội khai trường

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 ở Hà Tĩnh không chỉ mở đầu hành trình học tập mới mà còn đánh dấu bước vận hành chính thức của nhiều trường học sau sắp xếp.
Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Rộn rã tiếng trống trường, khởi đầu năm học mới đầy kỳ vọng

Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 235 trường học ở Hà Tĩnh đã hòa vào niềm vui của ngày hội khai trường cùng hàng triệu học sinh cả nước. Tiếng trống trường vang lên mở đầu năm học mới với nhiều đổi thay, gửi gắm kỳ vọng về những chuyển biến trong giáo dục.
Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo động lực để giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt

Chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các nhà trường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.
Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Khoảnh khắc rạng rỡ ngày khai giảng

Ngày khai trường, các trường học ở Hà Tĩnh bừng lên màu tươi sáng, ngân vang tiếng cười và rạng ngời những ánh mắt háo hức. Thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới với kỳ vọng và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới

Trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành trường nội trú vùng biên được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.
Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Náo nức ngày khai trường tại Hà Tĩnh

Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Các trường học ở Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới

Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!