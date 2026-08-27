"Có vi phạm" trong vụ nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp ở Lương Tài

Nghi vấn gian lận tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi một số thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 26/8, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh, cho biết kết quả xác minh bước đầu xác định vụ việc “có vi phạm”.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực

Theo ông Hùng, tại một phòng thi có hiện tượng 2 học sinh “quay” bài của nhau, đồng thời có việc giám thị nhắc bài cho học sinh.

Hiện vụ việc đã được cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh nhằm làm rõ bản chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của những người liên quan.

Đây là thông tin mới nhất từ lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh liên quan đến nghi vấn đang gây chú ý tại điểm thi Trường THPT Lương Tài.

Bắc Ninh có thủ khoa 30 điểm, 2 á khoa toàn quốc

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh công bố những kết quả đáng chú ý tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, điểm trung bình các môn thi của tỉnh đạt 5,91 điểm, xếp thứ 10 toàn quốc. Tỉnh Bắc Ninh có 376 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển.

Đáng chú ý, Bắc Ninh có thủ khoa toàn quốc khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học). Em Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1, đạt số điểm tuyệt đối 30/30.

Ở khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), Bắc Ninh có 2 á khoa toàn quốc, cùng đạt 29,75 điểm, gồm em Trương Nhật Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, và em Lê Minh Đức, học sinh Trường THPT Hàn Thuyên.

Mặt bằng kết quả chung cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Trong 12 môn thi, 10 môn có điểm trung bình nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, môn Sinh học đứng đầu toàn quốc về điểm trung bình, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Bắc Ninh dẫn đầu cả nước ở môn thi này.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bắc Ninh đạt 99,05%.

Trước đó, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, học sinh Bắc Ninh giành 174 giải, xếp thứ 6 toàn quốc.

Những con số này cho thấy thành tích nổi bật của giáo dục Bắc Ninh. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, yêu cầu về tính trung thực, khách quan và thực chất của kết quả thi càng được đặt ra nghiêm ngặt.

Không để bệnh thành tích làm sai lệch kết quả thi

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Bắc Ninh thực hiện hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù có nhiều thay đổi, ngành Giáo dục và Đào tạo vẫn duy trì ổn định hoạt động dạy và học.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 909.000 trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên; tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp đạt 98%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 94,5%.

Tuy nhiên, từ những sự việc xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cần nhìn nhận sâu sắc hơn về công tác kiểm tra, đánh giá và vấn đề bệnh thành tích.

“Chúng ta đã có quá nhiều bài học về bệnh thành tích, nhất là những bài học vừa mới diễn ra. Có thể nói rằng một lần nữa cho phép chúng ta nhìn lại một cách thấu đáo, triệt để”, ông Phạm Hoàng Sơn nói.

Nghi vấn giám thị hỗ trợ thí sinh làm bài thi tốt nghiệp ở Bắc Ninh, nhà trường báo công an vào cuộc xác minh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bệnh thành tích đã được nhắc đến trong nhiều năm nhưng việc khắc phục vẫn chưa thực sự triệt để. Nếu không có giải pháp căn cơ, nguy cơ tiếp tục duy trì tình trạng này là rất lớn.

Ông nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo được chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, trong đó kết quả học tập cần được đo lường bằng những chỉ số cụ thể.

“Chúng tôi thấy rằng chủ đề của năm nay nhấn mạnh yếu tố thực chất. Chúng tôi cũng rất đồng tình và làm thế nào đó để cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục thì việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại, dứt khoát kể cả giáo viên và học sinh, phải đảm bảo công bằng, chuẩn mực và thực chất để phản ánh đúng kết quả”, ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Thông điệp được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đặt ra cũng là yêu cầu xuyên suốt đối với năm học mới: không chạy theo thành tích, không để hình thức làm sai lệch kết quả và phải bảo đảm mọi con số về giáo dục phản ánh đúng chất lượng thực tế.

Đây chính là mục tiêu của tinh thần “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất” mà ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh hướng tới trong năm học 2026-2027.

Mạng xã hội từng lan truyền những thông tin gì?

Trước khi cơ quan chức năng xác nhận bước đầu có vi phạm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng đặt nghi vấn về việc một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lương Tài được giám thị hỗ trợ trong quá trình làm bài các môn Toán và Tiếng Anh.

Một số nội dung lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thí sinh H.T.P.N đạt điểm rất cao, gồm Toán 10 điểm, Tiếng Anh 9,75 điểm, Ngữ văn 8,25 điểm và Địa lý 9,5 điểm, đồng thời được cho là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Các bài đăng này còn đưa ra thông tin cho rằng thí sinh được “ưu ái” trong phòng thi do có quan hệ với lãnh đạo nhà trường. Ngoài ra, mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin về một thí sinh khác ngồi gần và bị cho là đã “chép bài”, sau đó đạt điểm cao môn Toán.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Đình Luận – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, đồng thời là phụ huynh của thí sinh H.T.P.N – cho biết đã báo cáo toàn bộ sự việc tới Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và cơ quan công an để đề nghị xác minh, làm rõ.