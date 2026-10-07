Công ty TNHH Thời trang Michichi - điểm đến thời trang nam - nữ cao cấp, uy tín tại Hà Tĩnh

Giữa nhịp sống hiện đại, thời trang không chỉ là trang phục mà còn là phong cách sống, bản sắc và đẳng cấp cá nhân.

Công ty TNHH Thời trang Michichi tự hào là đơn vị phân phối chính hãng các thương hiệu thời trang nam – nữ cao cấp uy tín tại Hà Tĩnh, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp, sang trọng và đẳng cấp.

Với định hướng phát triển bền vững, Michichi không ngừng cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất, tuyển chọn sản phẩm chất lượng cao, form dáng chuẩn, chất liệu cao cấp, phù hợp với vóc dáng và phong cách của người Việt.

HỆ THỐNG SHOWROOM THỜI TRANG TẠI HÀ TĨNH:

* Showroom thời trang nam Biluxury 36TP

Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường Thành Sen, Hà Tĩnh

Hotline: 0911 885 929

👉 Phong cách lịch lãm – hiện đại – chuẩn doanh nhân

* Showroom thời trang nữ Eva De Eva

Địa chỉ: 48–50 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Hotline: 0911 533 728

👉 Thanh lịch – nữ tính – thời trang công sở & dạ tiệc cao cấp

* Showroom thời trang nam Owen

Địa chỉ: 108 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Hotline: 0916 153 196

👉 Trẻ trung – tinh tế – thời trang công sở chuẩn quốc tế

* Showroom thời trang nam Biluxury 110TP

Địa chỉ: 110 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Hotline: 0911 987 079

👉 Đa dạng phong cách – từ công sở đến dạo phố sang trọng