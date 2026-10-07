Công ty TNHH Thời trang Michichi - điểm đến thời trang nam - nữ cao cấp, uy tín tại Hà Tĩnh

Giữa nhịp sống hiện đại, thời trang không chỉ là trang phục mà còn là phong cách sống, bản sắc và đẳng cấp cá nhân.
Công ty TNHH Thời trang Michichi tự hào là đơn vị phân phối chính hãng các thương hiệu thời trang nam – nữ cao cấp uy tín tại Hà Tĩnh, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp, sang trọng và đẳng cấp.
Với định hướng phát triển bền vững, Michichi không ngừng cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất, tuyển chọn sản phẩm chất lượng cao, form dáng chuẩn, chất liệu cao cấp, phù hợp với vóc dáng và phong cách của người Việt.
HỆ THỐNG SHOWROOM THỜI TRANG TẠI HÀ TĨNH:
* Showroom thời trang nam Biluxury 36TP
Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường Thành Sen, Hà Tĩnh
Hotline: 0911 885 929
👉 Phong cách lịch lãm – hiện đại – chuẩn doanh nhân
* Showroom thời trang nữ Eva De Eva
Địa chỉ: 48–50 Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Hotline: 0911 533 728
👉 Thanh lịch – nữ tính – thời trang công sở & dạ tiệc cao cấp
* Showroom thời trang nam Owen
Địa chỉ: 108 Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Hotline: 0916 153 196
👉 Trẻ trung – tinh tế – thời trang công sở chuẩn quốc tế
* Showroom thời trang nam Biluxury 110TP
Địa chỉ: 110 Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Hotline: 0911 987 079
👉 Đa dạng phong cách – từ công sở đến dạo phố sang trọng
GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT CỦA MICHICHI
✔️ Phân phối 100% sản phẩm chính hãng
✔️ Không gian showroom sang trọng – vị trí trung tâm
✔️ Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm
✔️ Sản phẩm đa dạng: vest, sơ mi, quần âu, đầm công sở, thời trang cao cấp
✔️ Chính sách chăm sóc khách hàng & hậu mãi uy tín
✨ Michichi – Nơi hội tụ tinh hoa thời trang, nâng tầm phong cách mỗi ngày
👉 Trân trọng kính mời Quý khách hàng ghé thăm và trải nghiệm mua sắm tại hệ thống showroom của chúng tôi!