Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Chiều 18/10, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài tại Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội). Tại giải, nhiều gương mặt trẻ đã thể hiện khả năng chuyên môn, trong đó không ít vận động viên giành vị trí dẫn đầu ở nhiều nội dung thi đấu.

c23cc092768cf6d2af9d-1.jpg
Các nữ vận động viên thi đấu nội dung Trượt băng tốc độ.

Ở môn trượt băng nghệ thuật, Lê Châu Giang (Hà Nội) giành vị trí thứ nhất hạng mục Preliminary Open Level, trong khi Trần Bảo Hân (Hà Nội) dẫn đầu Elementary Open Level.

Hoàng Minh Thi (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng đầu nội dung Basic Novice Single Skating. Hai vị trí dẫn đầu ở nội dung Junior Single Skating nam và nữ lần lượt thuộc về Bùi Tấn Tài (Thành phố Hồ Chí Minh) và Vũ Lê Khánh Chi (Hà Nội).

Đáng chú ý, tại nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại hệ thống giải quốc gia là Junior-Senior Solo Ice Dance, Trần Khánh Linh (Hà Nội) xuất sắc giành vị trí thứ nhất, vượt qua hai vận động viên cùng đơn vị là Lê Bùi Thanh Hằng và Lê Bùi Hương Linh.

Ở môn Trượt băng tốc độ, vận động viên Nguyễn Hùng Khánh (Hà Nội) thể hiện phong độ ổn định khi đứng đầu cả hai cự ly 300m và 500m Junior D nam. Trương Đặng Hân Di (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng giành vị trí thứ nhất ở hai cự ly tương ứng dành cho nữ.

Tại nhóm tuổi Junior A, Nguyễn Phi Long (Khánh Hòa) dẫn đầu cả hai cự ly 500m và 1.000m nam. Kim Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng đạt thành tích tương tự ở nội dung nữ. Trong khi đó, Đoàn Minh Nhật (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng đầu hai cự ly 500m và 700m Junior B nam.

Nội dung tiếp sức hỗn hợp chứng kiến đội Hà Nội gồm các vận động viên Đinh Trúc Quyên, Nguyễn Hoàng Bảo Chi, Nguyễn Nhật Nam, Trần Ngọc Chung Lukas và Nguyễn Sơn Quân giành vị trí thứ nhất, xếp trên đội Thành phố Hồ Chí Minh và một đội khác của Hà Nội.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Giấy chứng nhận cho các vận động viên có thành tích tốt nhất của từng nội dung.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Trượt băng và Rollers Việt Nam Trịnh Thị Trang đánh giá, giải năm nay không chỉ ghi nhận những kết quả tích cực về chuyên môn mà còn tạo cơ hội để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, khẳng định năng lực. Sự xuất hiện của những gương mặt triển vọng cùng việc mở rộng nội dung thi đấu được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng lực lượng kế cận, tạo nền tảng cho trượt băng Việt Nam hướng tới các sân chơi quốc tế.

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong khuôn khổ giải đấu, Ban tổ chức Giải đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia kỹ thuật, trọng tài quốc tế với các huấn luyện viên, vận động viên. Trong số này có những chuyên gia từng tham gia điều hành, chấm thi tại Olympic và các giải vô địch thế giới.

Tại tọa đàm, các chuyên gia phân tích, nhận xét những điểm làm tốt và những hạn chế cần khắc phục trong bài thi của các vận động viên Việt Nam; đồng thời đưa ra góp ý, định hướng cụ thể để vận động viên hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao chất lượng bài thi và hiệu quả tập luyện. Các huấn luyện viên, vận động viên cũng có cơ hội trực tiếp đặt câu hỏi và được giải đáp những thắc mắc về quy định và cách chấm điểm. Điều này giúp người tham dự hiểu rõ hơn các yêu cầu chuyên môn, rút kinh nghiệm từ thực tế thi đấu và có sự chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu tiếp theo.

Diễn ra trong 2 ngày (17 - 18/10), Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tranh tài, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội. Đây cũng là giải đấu có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất từ trước đến nay (so với 90 vận động viên tham dự giải năm 2025).

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/giai-vo-dich-tre-truot-bang-quoc-gia-2026-post1395403.html

Tin liên quan

Tags:

#Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia #Royal City

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 14/10, Bayern Munich bị đội bóng tí hon Viking cầm hòa 3-3 ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League 2026/27.
Chuyện gì đang xảy ra với Manchester United?

Chuyện gì đang xảy ra với Manchester United?

6 điểm sau 6 vòng không chỉ phản ánh một khởi đầu tệ, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề trong cách Manchester United tấn công, kiểm soát trận đấu và bảo vệ lợi thế.
Ban huấn luyện đội bóng núi Hồng khuyến khích các học trò tự tin dứt điểm từ xa ở những trận đấu tới. Ảnh HLHT FC.

Sút xa - “vũ khí" lợi hại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hai siêu phẩm từ ngoài vòng cấm trong chiến thắng 3-1 trước Thể Công – Viettel cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có thêm phương án tấn công đáng chú ý. Đây cũng là cách chơi được ban huấn luyện chủ động khuyến khích, với kỳ vọng tạo đột biến trong những trận đấu tới.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đêm tỏa sáng ở Hàng Đẫy

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đêm tỏa sáng ở Hàng Đẫy

Bằng lối chơi tự tin, những khoảnh khắc bùng nổ và bản lĩnh trước sức ép, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại Thể Công – Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy. Hai siêu phẩm của Luiz Antonio, Daniel Passira cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Thanh Tùng tạo nên một đêm đáng nhớ cho đội bóng núi Hồng.
Ronaldo đối mặt hình phạt, Jorge Jesus có thể từ chức

Ronaldo đối mặt hình phạt, Jorge Jesus có thể từ chức

Cuộc khủng hoảng giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào tình thế căng thẳng. Sau tuyên bố công khai của CR7, hai hình thức kỷ luật đã được đặt lên bàn cân, trong khi tương lai của chính Jorge Jesus cũng trở thành dấu hỏi lớn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!