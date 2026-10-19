Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Các nữ vận động viên thi đấu nội dung Trượt băng tốc độ.

Ở môn trượt băng nghệ thuật, Lê Châu Giang (Hà Nội) giành vị trí thứ nhất hạng mục Preliminary Open Level, trong khi Trần Bảo Hân (Hà Nội) dẫn đầu Elementary Open Level.

Hoàng Minh Thi (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng đầu nội dung Basic Novice Single Skating. Hai vị trí dẫn đầu ở nội dung Junior Single Skating nam và nữ lần lượt thuộc về Bùi Tấn Tài (Thành phố Hồ Chí Minh) và Vũ Lê Khánh Chi (Hà Nội).

Đáng chú ý, tại nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại hệ thống giải quốc gia là Junior-Senior Solo Ice Dance, Trần Khánh Linh (Hà Nội) xuất sắc giành vị trí thứ nhất, vượt qua hai vận động viên cùng đơn vị là Lê Bùi Thanh Hằng và Lê Bùi Hương Linh.

Ở môn Trượt băng tốc độ, vận động viên Nguyễn Hùng Khánh (Hà Nội) thể hiện phong độ ổn định khi đứng đầu cả hai cự ly 300m và 500m Junior D nam. Trương Đặng Hân Di (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng giành vị trí thứ nhất ở hai cự ly tương ứng dành cho nữ.

Tại nhóm tuổi Junior A, Nguyễn Phi Long (Khánh Hòa) dẫn đầu cả hai cự ly 500m và 1.000m nam. Kim Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng đạt thành tích tương tự ở nội dung nữ. Trong khi đó, Đoàn Minh Nhật (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng đầu hai cự ly 500m và 700m Junior B nam.

Nội dung tiếp sức hỗn hợp chứng kiến đội Hà Nội gồm các vận động viên Đinh Trúc Quyên, Nguyễn Hoàng Bảo Chi, Nguyễn Nhật Nam, Trần Ngọc Chung Lukas và Nguyễn Sơn Quân giành vị trí thứ nhất, xếp trên đội Thành phố Hồ Chí Minh và một đội khác của Hà Nội.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Giấy chứng nhận cho các vận động viên có thành tích tốt nhất của từng nội dung.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Trượt băng và Rollers Việt Nam Trịnh Thị Trang đánh giá, giải năm nay không chỉ ghi nhận những kết quả tích cực về chuyên môn mà còn tạo cơ hội để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, khẳng định năng lực. Sự xuất hiện của những gương mặt triển vọng cùng việc mở rộng nội dung thi đấu được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng lực lượng kế cận, tạo nền tảng cho trượt băng Việt Nam hướng tới các sân chơi quốc tế.

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong khuôn khổ giải đấu, Ban tổ chức Giải đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia kỹ thuật, trọng tài quốc tế với các huấn luyện viên, vận động viên. Trong số này có những chuyên gia từng tham gia điều hành, chấm thi tại Olympic và các giải vô địch thế giới.

Tại tọa đàm, các chuyên gia phân tích, nhận xét những điểm làm tốt và những hạn chế cần khắc phục trong bài thi của các vận động viên Việt Nam; đồng thời đưa ra góp ý, định hướng cụ thể để vận động viên hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao chất lượng bài thi và hiệu quả tập luyện. Các huấn luyện viên, vận động viên cũng có cơ hội trực tiếp đặt câu hỏi và được giải đáp những thắc mắc về quy định và cách chấm điểm. Điều này giúp người tham dự hiểu rõ hơn các yêu cầu chuyên môn, rút kinh nghiệm từ thực tế thi đấu và có sự chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu tiếp theo.

Diễn ra trong 2 ngày (17 - 18/10), Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tranh tài, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội. Đây cũng là giải đấu có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất từ trước đến nay (so với 90 vận động viên tham dự giải năm 2025).