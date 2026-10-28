VFF thưởng nóng đội Công an Hà Nội sau chiến thắng lịch sử

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng CLB Công an Hà Nội 300 triệu đồng sau chiến thắng trước Shanghai Port ở vòng bảng AFC Champions League Elite tối 27/10.
VFF công bố mức thưởng nóng 300 triệu đồng cho CLB Công an Hà Nội chỉ khoảng 2 giờ sau khi thầy trò HLV Alexandre Polking thắng Shanghai Port 3-2. Chiến thắng trên sân Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) tối 27/10 giúp CLB Công an Hà Nội trở thành đội Việt Nam đầu tiên trong lịch sử thắng trận ở AFC Champions League Elite theo thể thức mới.
Trước khi là đội Việt Nam đầu tiên giành thắng lợi ở giải này, CLB Công an Hà Nội vốn là đội V.League đầu tiên trong lịch sử dự giải. Từ khi giải đổi tên thành AFC Champions League Elite năm 2024 đến trước khi CLB Công an Hà Nội có suất đá vòng bảng năm nay, bóng đá Việt Nam không có cái tên nào góp mặt tại giải. Từ mùa 2023/24 trở về trước, đấu trường danh giá nhất châu Á cấp CLB có tên AFC Champions League.
Sau khi AFC (Liên đoàn Bóng đá Châu Á) mở rộng số đội, bóng đá Việt Nam chỉ có một suất dự vòng loại và không có suất vào thẳng vòng bảng. Mùa trước, V.League không có suất do không đủ điểm theo hệ số của AFC. Mùa này, CLB Công an Hà Nội trở thành đại diện Việt Nam duy nhất tại vòng loại nhờ vô địch V.League 2025/26 và hiện diện ở vòng chung kết nhờ thắng Adelaide United (Australia) 2-0 ở trận play-off hôm 11/8.
Sau chiến thắng trước Shanghai Port, CAHN sẽ có chuyến làm khách của SLNA ngày 31/10 trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2026/27. Sau đó, thầy trò HLV Polking tiếp tục hành trình tại đấu trường châu lục bằng cuộc tiếp đón Kyoto Sanga (Nhật Bản) trên sân Hàng Đẫy tối ngày 3/11.
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