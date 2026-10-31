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Thể thao

Thứ hạng các đội Đông Nam Á ở giải World Cup trẻ

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Khép lại U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam đứng thứ 4 trong số 11 đại diện Đông Nam Á dự giải.

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Khép lại U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam đứng thứ 4 trong số 11 đại diện Đông Nam Á dự giải.

Ở vị trí số một Đông Nam Á, U15 Malaysia tạo nên bất ngờ lớn nhất khi cán đích ở hạng 56 thế giới và là đại diện duy nhất của khu vực lọt vào phân hạng Tier B.

Tập thể này chỉ dừng bước sau thất bại sít sao 4-5 trên chấm luân lưu trước U15 Qatar ở trận tranh hạng 55. Đứng thứ hai khu vực là U15 Indonesia (hạng 72 thế giới), đội bóng khép lại giải bằng trận thua tối thiểu 0-1 U15 Benin.

Vị trí thứ ba Đông Nam Á thuộc về U15 Thái Lan (hạng 77 thế giới), đại diện để lại ấn tượng mạnh ở lượt cuối với chiến thắng hủy diệt 4-0 trước U15 Nhật Bản. Trong khi đó, U15 Việt Nam xếp thứ tư khu vực khi dừng bước ở vị trí thứ 82 toàn giải sau trận thua 2-3 U15 Hungary.

Dù đứng sau ba đối thủ truyền thống, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn vẫn sở hữu thông số đáng nể với 6 trận thắng, 1 trận hòa, 3 thất bại cùng hiệu số +10.

Nhóm ba đội còn lại của khu vực lần lượt gọi tên U15 Lào (hạng 153 với 4 chiến thắng), U15 Timor Leste (hạng 173 với 3 trận thắng) và U15 Brunei (hạng 187).

Trật tự xếp hạng này phản ánh bước tiến vượt bậc của U15 Malaysia ở sân chơi toàn cầu, đồng thời cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay gắt ngay trong nội bộ khu vực.

znews.vn
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Tags:

#giải World Cup trẻ #World Cup & Festival 2026 #U15 Việt Nam đứng thứ 4 #các đội Đông Nam Á

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