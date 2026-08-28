Hà Tĩnh công bố sắp xếp trường học, bổ nhiệm cán bộ quản lý

Chiều 28/8, UBND phường Thành Sen tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027; công bố các quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bổ nhiệm cán bộ quản lý và thành lập tổ chức đảng. Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm học 2025 - 2026, phường Thành Sen quản lý 39 trường học với 718 lớp, 23.097 trẻ em, học sinh. Quy mô giáo dục lớn, loại hình trường lớp đa dạng, mật độ học sinh cao ở khu vực trung tâm vừa tạo nền tảng thuận lợi để nâng cao chất lượng nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, tổ chức dạy và học.

Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga trình bày báo cáo tổng kết năm học 2025-2026; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Năm học qua, chất lượng giáo dục được giữ vững, nâng lên, nổi bật ở giáo dục mũi nhọn. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,9%; điểm bình quân 3 môn thi vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên đạt 8,066 điểm, dẫn đầu toàn tỉnh. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 135/140 học sinh đạt giải (96,42%); 17/17 dự án tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh vào chung kết, 9 dự án đạt giải.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong quản lý, dạy học và xây dựng học liệu; ứng dụng AI bước đầu phát huy hiệu quả. Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các trường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, phân hóa đối tượng, hỗ trợ học sinh còn hạn chế và bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Chủ trì điều hành phiên thảo luận tại hội nghị.

Bước sang năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục và đào tạo phường Thành Sen chuyển trọng tâm từ “hoàn thành sắp xếp” sang “ổn định tổ chức - chuẩn hóa vận hành - nâng cao chất lượng”, đáp ứng yêu cầu quản lý hệ thống trường học quy mô lớn, nhiều phân hiệu.

Ngành tập trung hoàn thiện quản lý, chuẩn hóa quản trị trường học; nâng cao chất lượng, bảo đảm đồng đều giữa các trường, phân hiệu; đầu tư cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia theo hướng đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, ứng dụng AI. Đồng thời, chú trọng ngoại ngữ, STEM và nâng cao chất lượng đội ngũ, từng bước xây dựng hệ thống giáo dục Thành Sen hiện đại, đồng đều.

Dịp này, lãnh đạo phường Thành Sen đã trao bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; Cờ thi đua của Chính phủ; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn trao bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường Mầm non Bình Hà, Trường Mầm non Trần Phú.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Mầm non Hà Huy Tập...

... trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 3 giáo viên...

...trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.

Tại hội nghị, phường Thành Sen đã công bố các quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bổ nhiệm cán bộ quản lý và thành lập tổ chức đảng.

Theo đó, 26 trường công lập, gồm 9 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 6 trường THCS trên địa bàn sẽ được tổ chức, sắp xếp lại thành 7 trường. Cụ thể gồm: 2 trường mầm non là Trường Mầm non Thành Sen và Trường Mầm non Hương Sen; 3 trường tiểu học là Trường Tiểu học Thành Sen, Trường Tiểu học Hương Sen và Trường Tiểu học Hoa Sen; 2 trường THCS là Trường THCS Thành Sen và Trường THCS Lê Văn Thiêm (giữ nguyên).

Theo đó, cô Lê Thị Vân Anh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Sen; cô Nguyễn Thị Thúy Mai giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen; cô Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Sen; thầy Nguyễn Trường Thư giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Sen; cô Trần Thị Thu Cúc giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoa Sen; cô Nguyễn Thị Thương giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Thành Sen.

Lãnh đạo phường Thành Sen trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thành Sen.

Lãnh đạo phường Thành Sen đã trao các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, thành lập tổ chức đảng tại các trường sau sắp xếp.

Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Trần Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong chiều nay, xã Mai Hoa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026–2027; công bố các quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bổ nhiệm cán bộ quản lý và thành lập tổ chức đảng.

Năm học qua, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, cơ sở vật chất và chuyển đổi số được tăng cường; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, 99,5% giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn đào tạo. Năm học 2026 - 2027, xã tập trung ổn định các trường sau sắp xếp, bố trí đội ngũ phù hợp; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tại hội nghị, xã Mai Hoa đã công bố quyết định sắp xếp 7 trường công lập trên địa bàn thành 2 trường, gồm: Mầm non Mai Hoa, Tiểu học và THCS Mai Hoa. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường sau sắp xếp. Cụ thể, cô Võ Thị Xoan được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Hoa; các cô: Lê Thị Nguyệt Lương, Trần Thị Anh Phương, Trần Thị Giang được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng.

Lãnh đạo xã Mai Hoa trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Hoa.

Tại trường Tiểu học và THCS Mai Hoa, thầy Trương Bá Năng được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng; các thầy Nguyễn Thế Thông, Trần Xuân Hùng và các cô Nguyễn Thị Minh Thành, Đặng Thị Tường, Nguyễn Thị Hồng Thảo giữ chức phó hiệu trưởng.

Lãnh đạo xã Mai Hoa trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mai Hoa.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập tổ chức đảng tại các trường học mới, chỉ định nhân sự cấp ủy; đồng thời trao quà, ghi nhận những đóng góp của 8 nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không tiếp tục giữ chức vụ quản lý sau sắp xếp.

Chiều nay, xã Đức Thọ đã công bố các quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bổ nhiệm cán bộ quản lý và thành lập tổ chức đảng.

Lãnh đạo xã Đức Thọ trao quyết định thành lập Trường Mầm non Đức Thọ.

Thực hiện phương án sắp xếp, Trường Mầm non Đức Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Đức Thọ, Trường Mầm non Tùng Ảnh, Trường Mầm non Tân Dân và Trường Mầm non Hòa Lạc. Cô Phạm Thị Thanh Tâm được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng; các cô: Phan Thị Hồng Sâm, Lê Thị Thanh Hà, Phạm Thị Thiệp, Trần Thị Ánh Tuyết, Đoàn Thị Cẩm Nhung, Trương Thị Xuân Thành giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Trao quyết định thành lập Trường Tiểu học Đức Thọ.

Trường Tiểu học Đức Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, Trường Tiểu học Đức Yên, Trường Tiểu học Tùng Ảnh, Trường Tiểu học Tân Dân và Trường Tiểu học Hòa Lạc. Cô Phạm Thị Phương Lê được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng; các thầy, cô: Nguyễn Minh Hào, Trần Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Tình, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Châu Loan, Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Trao quyết định thành lập Trường THCS Đức Thọ.

Trường THCS Đức Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Đậu Quang Lĩnh, Trường THCS Yên Trấn và Trường THCS Hoàng Xuân Hãn. Cô Đặng Thị Trâm được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng; các thầy, cô: Đặng Tiến Quân, Phan Duy Đồng, Nguyễn Thị Kim Oanh giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Đức Thọ đã trao các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, thành lập tổ chức đảng tại 3 trường sau sắp xếp.

Cũng trong chiều nay, phường Hoành Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bổ nhiệm cán bộ quản lý và thành lập tổ chức đảng.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn trao quyết định thành lập các đảng bộ trường học công lập sau sắp xếp.

Theo đó, phường Hoành Sơn sắp xếp 7 cơ sở giáo dục công lập thành 3 cơ sở giáo dục công lập bao gồm: Trường Mầm non Hoành Sơn với 1 trường chính, 2 phân hiệu và 1 điểm trường; Trường Tiểu học Hoành Sơn với 1 trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường; Trường THCS Hoành Sơn với 1 trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường.

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học sau sắp xếp.

Kết thúc hoạt động đối với 7 chi bộ trường học công lập và thành lập 3 đảng bộ trường học gồm: Đảng bộ Trường Mầm non Hoành Sơn, Đảng bộ Trường Tiểu học Hoành Sơn, Đảng bộ Trường THCS Hoành Sơn trực thuộc Đảng ủy phường Hoành Sơn. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều tiết đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Hoành Sơn đã trao các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, thành lập tổ chức đảng tại 3 trường sau sắp xếp.

Chiều nay, xã Cẩm Trung đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bổ nhiệm cán bộ quản lý và thành lập tổ chức đảng.

Thực hiện đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, xã Cẩm Trung thành lập Trường Mầm non Cẩm Trung trên cơ sở sáp nhập 3 trường mầm non Cẩm Trung, Cẩm Lộc và Cẩm Lĩnh; thành lập Trường Tiểu học Cẩm Trung trên cơ sở sáp nhập 3 trường tiểu học Cẩm Trung, Cẩm Lộc và Cẩm Lĩnh.

Lãnh đạo xã Cẩm Trung trao quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Sau sắp xếp, Trường Mầm non Cẩm Trung đặt trụ sở chính tại thôn Nam Trung, có 2 phân hiệu tại thôn Trung Lộc và thôn Trung Lĩnh. Trường Tiểu học Cẩm Trung đặt trụ sở chính tại thôn Nam Trung, có 2 phân hiệu tại thôn Trung Lộc và thôn Trung Lĩnh.

Đối với bậc THCS, xã giữ nguyên Trường THCS Cẩm Trung do đây là cơ sở giáo dục duy nhất của cấp học trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Cẩm Trung trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Trung.

Tại hội nghị, xã Cẩm Trung công bố các quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Trung và Trường Tiểu học Cẩm Trung; công bố quyết định thành lập đảng bộ các trường cùng các chi bộ trực thuộc.

Theo đó, cô Phan Thị Ánh Điệp được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Trung; các cô Lê Thị Đào, Trần Thị Ân và Nguyễn Thị Nhung giữ chức phó hiệu trưởng. Cô Nguyễn Khánh Lài được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Trung; các thầy Nguyễn Thành Huế, Nguyễn Thanh Tùng và Lê Ngọc Nghĩa giữ chức phó hiệu trưởng.

Lãnh đạo xã Cẩm Trung trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Trung.