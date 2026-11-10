Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Hà Tĩnh quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà ký ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 8/11/2026 quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn Hà Tĩnh.

1.png
Theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 8/11/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dân số trong các tòa nhà chung cư được xác định căn cứ vào diện tích sử dụng căn hộ.

Quy định nhằm thống nhất cách tính dân số trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, góp phần bảo đảm sự phù hợp giữa quy mô dân số với năng lực đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Theo quyết định, dân số trong các tòa nhà chung cư được xác định căn cứ vào diện tích sử dụng căn hộ. Cụ thể, căn hộ có diện tích từ 25 - 45 m² tính 1 người, trên 45 - 55 m² tính 2 người, trên 55 - 70 m² tính 3 người, trên 70 - 125 m² tính 4 người, trên 125 m² tính 5 người.

qd-quy-dinh-ve-viec-xac-dinh-dan-so-trong-cac-toa-nha-chung-cu-chung-cu-hon-hop-bh-08-11-2026-12h49p17-signed-pdf-11-09-2026-01-54-pm.png

Việc xác định dân số cho nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải xác định phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, bảo đảm chất lượng môi trường sống, an toàn công trình và phù hợp khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực, tránh tập trung và quá tải về dân số đối với dự án và khu vực; hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về nhà ở.

Phương pháp xác định dân số quy định tại quyết định này được áp dụng thống nhất trong quá trình đầu tư xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, không làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quản lý về cư trú.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tham mưu, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan định kỳ rà soát, đánh giá việc áp dụng quy định trong quá trình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định, báo cáo UBND tỉnh.

UBND các xã, phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này trong các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn; phối hợp với Sở Xây dựng trong việc rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện quyết định này; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi quản lý ngành.

Chủ đầu tư dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp tổ chức xác định dân số của dự án theo đúng phương pháp nêu trên; bảo đảm số liệu về dân số được xác định thống nhất trong hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu về số lượng, diện tích căn hộ và dân số được xác định trong hồ sơ dự án do mình lập hoặc tổ chức lập; trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi số lượng, cơ cấu hoặc diện tích căn hộ thì phải tổ chức rà soát, xác định lại dân số theo phương pháp quy định tại quyết định này.

Các tổ chức tư vấn lập dự án, thiết kế xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao có trách nhiệm áp dụng đúng phương pháp xác định dân số quy định tại quyết định này; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nội dung do mình thực hiện.

Các dự án nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng (đã xác định số lượng, diện tích các căn hộ và dân số) và các dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở/báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (có nhận xét về sự phù hợp quy mô dân số so với quy hoạch xây dựng) trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành thì khi triển khai các bước tiếp theo về đầu tư, xây dựng không phải xác định lại dân số theo quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2026.

Tin liên quan

Tags:

#dân số trong các tòa nhà chung cư #chung cư #nhà chung cư hỗn hợp

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học

Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định những nội dung mới trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đề cao tính tự nguyện và bảo đảm quyền lợi người học. Tại Hà Tĩnh, ngành giáo dục đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Dạy nghề theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Dạy nghề theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Trước yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh đang chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, tăng cường liên kết với doanh nghiệp.
Những người trẻ Nga và tình yêu với Hà Tĩnh

Những người trẻ Nga và tình yêu với Hà Tĩnh

Từ những miền quê khác nhau của nước Nga, anh Evgenii Puchinin và chị Ralina Valiulina đến Hà Tĩnh với những lựa chọn riêng. Thế nhưng, họ cùng tìm thấy ở mảnh đất này sự thân thiện của con người, vẻ đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam - Nga được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Hà Tĩnh: Chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng hơn 46%

Hà Tĩnh: Chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng hơn 46%

Sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn, cùng việc mở rộng sản xuất tại nhiều doanh nghiệp đang tạo “cú hích” cho thị trường lao động công nghiệp Hà Tĩnh. 10 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 46,04% so với cùng kỳ năm trước.
Hà Tĩnh chủ động ngăn nguy cơ Ebola xâm nhập qua cửa khẩu, cảng biển

Hà Tĩnh chủ động ngăn nguy cơ Ebola xâm nhập qua cửa khẩu, cảng biển

Trước nguy cơ dịch Ebola xâm nhập qua hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh quốc tế, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng biển; củng cố năng lực giám sát, chuẩn bị các phương án ứng phó, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.
Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp

Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp

Nhân dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 truyện ngắn “Chiếc ghế cuối lớp” của tác giả Phan Linh Châu thể hiện tình yêu thương học trò thật đặc biệt của người cô giáo trẻ.
Lấy người dân làm trung tâm trong sắp xếp hệ thống y tế Hà Tĩnh

Lấy người dân làm trung tâm trong sắp xếp hệ thống y tế Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức khẳng định, việc sắp xếp lại các cơ sở y tế không chỉ hướng đến tinh gọn đầu mối mà còn nhằm cơ cấu lại nguồn lực, hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!