Hà Tĩnh tiêu hủy hơn 52.400 dụng cụ đánh bắt chim di cư trái phép

Khởi tố 8 bị can trong vụ đánh bạc tại xã Cẩm Hưng 01/10/2026 14:40 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng, xảy ra tại thôn Hưng Trung (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

Lập fanpage mạo danh các giáo xứ lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người 01/10/2026 10:49 Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương đã lập các fanpage giả danh các giáo xứ ở Hà Tĩnh, Tây Ninh để kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều người trên cả nước.

Kịp ngăn người phụ nữ định chuyển hơn 1 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo qua mạng 01/10/2026 10:20 Phát hiện khách hàng có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch, nhân viên Agribank Chi nhánh Nầm đã kịp thời báo Công an xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) nhằm ngăn ngừa "sập bẫy" vụ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức và mua bán trái phép chất ma túy 27/09/2026 05:30 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trú tại phường Vũng Áng và phường Sông Trí về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới 25/09/2026 16:04 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo người dân một số biện pháp phòng ngừa cháy nổ đối với phương tiện giao thông cơ giới.

Đường Lê Duẩn mới hoàn thành đã lo xe tải trọng lớn lưu thông 25/09/2026 14:44 Tuyến đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa hoàn thành với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng. Dù đã được lắp biển cấm xe tải trên 13 tấn nhưng nhiều xe tải hạng nặng vẫn lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Công an Hà Tĩnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18 25/09/2026 05:00 Các chủ đầu tư, doanh nghiệp đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 66.18; từ đó góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Phát hiện quả bom nặng 227kg khi san lấp đất làm nghĩa trang 24/09/2026 12:41 Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án di dời, hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Gần 1 tháng cao điểm kiểm soát, hơn 1.100 phương tiện vận tải bị xử lý 24/09/2026 09:25 Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý hơn 1.100 phương tiện vi phạm.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản 23/09/2026 10:22 Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Lưu lượng xe trên cao tốc qua Hà Tĩnh có xu hướng giảm 23/09/2026 08:40 Theo chia sẻ của nhiều tài xế, việc phải trả phí, cộng thêm biến động giá nhiên liệu, giá kho bãi tăng khiến họ phải tính toán tuyến đường có lợi nhất trong di chuyển, trong đó có tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.

Lĩnh án 9 năm tù vì tội "Giết người" 22/09/2026 12:22 Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc Chung (trú phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa) 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Mất an toàn giao thông ngay đầu năm học: Đừng để sự chủ quan thành thói quen 21/09/2026 08:00 Vừa bước vào năm học 2026-2027, nhưng nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, cổng trường trên địa bàn Hà Tĩnh đang hiện hữu. Những vi phạm tưởng chừng nhỏ, cùng sự chủ quan của học sinh và người lớn, có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.

Lừa bán cabin ô tô qua mạng, chiếm đoạt tiền của bị hại 20/09/2026 13:28 Nguyễn Văn Bảo (trú xã Hương Đô – Hà Tĩnh) đã lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu mua phụ tùng ô tô cũ để đưa ra những thông tin gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Lập "lá chắn" vững chắc, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 19/09/2026 10:09 Thay vì chỉ tập trung xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã tích cực vào cuộc với phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa"; lấy giáo dục, cảm hóa làm trọng tâm.

Ngã tư Ích Hậu - Nỗi lo thường trực tại điểm giao cắt đông phương tiện 19/09/2026 08:26 Ngã tư Ích Hậu, nơi giao giữa tỉnh lộ 548 và tuyến đường liên xã Hồng - Hậu, thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có đèn tín hiệu.

Không để “bà hỏa” bén lửa ở cửa hàng xăng dầu 19/09/2026 05:15 Với đặc thù kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ, các cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Xác minh vụ ném đá từ cầu vượt xuống cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh 18/09/2026 13:48 Sau khi tiếp nhận phản ánh qua i-HaTinh về việc trẻ em ném đá từ cầu vượt xuống các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã xác minh, làm rõ sự việc.

Chở hơn 1 tạ pháo lậu từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh, nam thanh niên bị khởi tố 18/09/2026 09:59 Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Phước khai nhận chở hơn 1 tạ pháo lậu từ Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đến xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) để hưởng tiền công.

Ẩn danh đăng bài xúc phạm người khác trên Facebook, người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng 17/09/2026 14:06 Công an xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) vừa xử phạt 12,5 triệu đồng đối với người phụ nữ có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác trên mạng xã hội.

Tổ chức sử dụng ma túy, 4 bị cáo lĩnh 30 năm 9 tháng tù 17/09/2026 12:18 TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 30 năm 9 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cháy nhà 4 tầng ở TP HCM: 2 nạn nhân tử vong tại tầng trệt và tầng lửng 17/09/2026 11:11 Đám cháy bùng phát tại một căn nhà 4 tầng trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP HCM). Lực lượng chức năng đã giải cứu 5 người, đồng thời phát hiện 2 nạn nhân tử vong tại tầng trệt và tầng lửng.

Tự ý công khai dữ liệu cá nhân của người khác, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị phạt 20 triệu đồng 17/09/2026 05:15 Công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý, N.T.M.T. (SN 1995, đăng ký thường trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng xử phạt 20 triệu đồng.

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ 16/09/2026 11:02 Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở hỗ trợ người dân "thoát bẫy" lừa đảo 16/09/2026 11:00 Nhờ cảnh giác của người dân và hỗ trợ kịp thời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, nhiều vụ lừa đảo qua cuộc gọi giả danh lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã được ngăn chặn.

Chưa có bằng vẫn lái xe đầu kéo và chạy quá tốc độ trên quốc lộ 1 16/09/2026 09:54 Nam thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe đầu kéo sơ mi rơ moóc chạy trên quốc lộ 1 và chạy quá tốc độ.