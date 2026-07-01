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Kinh tế

Hà Tĩnh xếp thứ nhất toàn quốc về tăng trưởng GRDP 6 tháng

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,79%, Hà Tĩnh là địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước trong 6 tháng năm 2026, cho thấy những chuyển biến tích cực và sự bứt phá.

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Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast là nhân tố mới đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế tỉnh.

Ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh cho biết: Theo số liệu của Cục Thống kê, 6 tháng năm 2026, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng GRDP 12,79%, đứng đầu trong 34 tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài ra, có 8 địa phương khác cũng đạt tăng trưởng trên 10%. Đứng sau Hà Tĩnh là Ninh Bình (11,44%), Hải Phòng (11,33%), Quảng Ninh (11,11%)…

Theo phân tích, trong mức tăng 12,79%, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục dẫn dắt nền kinh tế với mức tăng 24,25%, đóng góp 9,4 điểm %. Ngoài ra, khu vực dịch vụ tăng 6,73%, đóng góp 2,53 điểm %; khu vực nông- lâm nghiệp - thủy sản tăng 1,72%, đóng góp 0,24 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,41%, đóng góp 0,62 điểm % vào mức tăng trưởng chung.

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Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh 6 tháng năm 2026 đạt 12,79%.

Trong khu vực công nghiệp – xây dựng, ngành công nghiệp đóng vai trò đầu tàu, là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng toàn ngành công nghiệp đạt khoảng 28,34%, đóng góp 8,5 điểm % vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn tỉnh; ngành xây dựng tăng 10,21%, đóng góp 0,9 điểm %.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, động lực chính tạo nên mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm 2026 đến từ việc nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào vận hành và phát huy hiệu quả.

Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã vận hành đồng bộ 2 tổ máy; Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast đi vào hoạt động; Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast duy trì vận hành ổn định. So với cùng kỳ năm 2025, đây là những yếu tố mới đóng góp cho tăng trưởng. Ngoài ra, các sản phẩm công nghiệp khác như thép, bia, pack pin, cell pin… duy trì đà tăng trưởng, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

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Khu vực xây dựng tăng 10,21%, đóng góp 0,9 điểm % trong mức tăng chung của nền kinh tế 6 tháng đầu năm.

Mức tăng trưởng dẫn đầu cả nước trong nửa đầu năm 2026 phản ánh hiệu quả từ việc phát huy các động lực tăng trưởng mới, đồng thời cho thấy những kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

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