Hai triệu chứng xuất hiện ban đêm cảnh báo ung thư

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rất nhiều người gặp phải các vấn đề này mà không hề mắc ung thư, bởi chúng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đại diện Cancer Research UK nói.

"Hãy lắng nghe cơ thể và trao đổi với bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì không bình thường. Vì ung thư có rất nhiều dấu hiệu và triệu chứng, nên việc ghi nhớ tất cả chúng là điều không thể", Cancer Research UK cho hay.

Đổ mồ hôi đêm dữ dội

Việc đổ một chút mồ hôi vào ban đêm không phải là hiếm gặp. Điều này có thể do nhiệt độ phòng hoặc do ngủ chung giường với người khác. Tuy nhiên, các chuyên gia hối thúc mọi người nên đi khám nếu gặp tình trạng "đổ mồ hôi đêm dữ dội đến mức ướt đẫm" hoặc sốt không rõ nguyên nhân.

Tình trạng này thường xảy ra ở phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh. Ngoài ra, một số loại ung thư, chẳng hạn ung thư hạch (lymphoma), có thể gây đổ mồ hôi. Đây cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc hoặc tình trạng nhiễm trùng.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng cảnh báo đổ mồ hôi nhiều là một triệu chứng tiềm ẩn của ung thư. NHS mô tả tình trạng này là: "Đổ mồ hôi rất nhiều (đặc biệt là vào ban đêm) hoặc sốt cao kéo dài hoặc tái phát liên tục".

Chứng mất ngủ

Mất ngủ, hay khó ngủ, là tình trạng bạn khó đi vào giấc ngủ, không thể duy trì giấc ngủ suốt đêm hoặc thức dậy quá sớm vào buổi sáng. Theo NHS, cứ ba người trong chúng ta thì có một người sẽ gặp các vấn đề về giấc ngủ ít nhất một lần trong đời.

Nguyên nhân có thể đến từ vô số lý do như căng thẳng, lo âu, bệnh tật hoặc chấn thương. Tuy nhiên, Cancer Research UK cũng liệt kê đây là một triệu chứng tiềm ẩn của ung thư.

Mất ngủ có thể là hệ quả của các triệu chứng ung thư khác như đau đớn hoặc buồn nôn. Ngoài ra, đây cũng có thể là tác dụng phụ của quá trình điều trị hoặc do tâm lý lo lắng, bất an, trầm cảm sau khi nhận chẩn đoán bệnh.

Theo Cancer Research UK, một số yếu tố có thể gây mất ngủ khi mắc ung thư bao gồm:

Các triệu chứng do ung thư gây ra (như đau hoặc buồn nôn).

Tác dụng phụ của quá trình điều trị.

Lo lắng, bất an hoặc trầm cảm.

Nếu thường xuyên bị mất ngủ, nó sẽ gây cản trở cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu năng lượng, kém tập trung, dễ cáu gắt và cảm thấy không thể chống chọi được với mọi việc xung quanh.

Cancer Research UK liệt kê chứng mất ngủ là một triệu chứng tiềm ẩn của ung thư. Ảnh tạo bởi AI

Các triệu chứng chung khác của ung thư

Ngoài hai dấu hiệu trên, Cancer Research UK liệt kê các triệu chứng chung khác cần lưu ý:

Mệt mỏi cực độ (kiệt sức).

Chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân.

Đau nhức không rõ nguyên nhân.

Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Xuất hiện khối u hoặc sưng tấy bất thường ở bất kỳ đâu trên cơ thể.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào không rõ nguyên nhân, hãy đến gặp bác sĩ đa khoa để được thăm khám kịp thời.