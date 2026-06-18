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Hệ thống phanh trên 9 xe điện Audi tại Việt Nam có thể gặp lỗi

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Tổng cộng 6 xe điện Audi e-tron và 3 xe Audi Q8 e-tron tại Việt Nam cần được triệu hồi để kiểm tra bộ trợ lực phanh.

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Audi Việt Nam thông báo triển khai chương trình triệu hồi với 9 xe điện Audi tại Việt Nam để kiểm tra bộ trợ lực phanh. Số này bao gồm 6 xe Audi e-tron và 3 xe Audi Q8 e-tron, toàn bộ được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 2/2/2018 đến ngày 11/6/2024, được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin triệu hồi, trong quá trình nghiên cứu và theo dõi chất lượng sản phẩm, Audi AG đã phát hiện một số xe điện Audi e-tron và Audi Q8 e-tron sở hữu chi tiết bu-lông của cần đẩy giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh có thể không được siết chặt theo yêu cầu kỹ thuật.

Trong trường hợp mối nối này bị lỏng hoàn toàn, chức năng phanh thông thường có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, xe vẫn có thể giảm tốc thông qua chức năng phanh khẩn cấp có kiểm soát, được kích hoạt bằng cách nhấn và giữ nút phanh tay điện tử trên bảng điều khiển trung tâm.

Nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho khách hàng sử dụng xe, Audi AG yêu cầu tất cả nhà nhập khẩu chính thức tiến hành kiểm tra danh sách xe liên quan và thực hiện chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục khi cần thiết.

Do vậy, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe Audi e-tron và Audi Q8 e-tron tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng theo thông tin đã nêu ở trên.

Hiện tại, Audi AG chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gây mất an toàn cho người sử dụng liên quan đến hiện tượng nêu trên.

Nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Audi tại Việt Nam cho biết đang liên hệ trực tiếp tới các khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua hệ thống quản lý quan hệ khách hàng để sắp xếp thời gian kiểm tra phù hợp. Việc kiểm tra và sửa chữa sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí tại các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Audi Việt Nam trên toàn quốc.

Khách hàng Audi cũng có thể chủ động kiểm tra xem phương tiện của mình có thuộc diện triệu hồi hay không, thông qua website Audi Việt Nam bằng cách nhập số khung (VIN) của xe.

Đối với các xe không được phân phối chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, trách nhiệm triệu hồi về cơ bản thuộc về đơn vị nhập khẩu. Tuy nhiên, Audi Việt Nam cho biết vẫn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng liên hệ với Audi AG để xem xét và thực hiện kiểm tra, sửa chữa khi được sự chấp thuận từ Audi AG. Quy trình này cũng áp dụng đối với các xe thuộc cơ quan ngoại giao hoặc nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản.

Chương trình triệu hồi đã diễn ra từ ngày 21/5/2026 và sẽ kéo dài đến hết ngày 21/5/2029. Audi Việt Nam cho biết đã đăng ký chương trình triệu hồi với Cục Đăng kiểm.

znews.vn
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Tags:

#Triệu hồi xe #Hệ thống phanh #9 xe điện Audi tại Việt Nam

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

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