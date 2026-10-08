[Infographic] Chi tiết mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại Hà Tĩnh

62.000 ôtô điện được sản xuất tại Hà Tĩnh trong 9 tháng 07/10/2026 15:34 Công nghiệp Hà Tĩnh quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với các sản phẩm chủ lực như: thép, ôtô điện, pin, sợi, bia...

Nghị quyết soi đường, doanh nghiệp Hà Tĩnh vững bước 07/10/2026 14:22 Những chính sách mới đang mở thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp Hà Tĩnh. Từ đổi mới quản trị, công nghệ đến mở rộng thị trường, cộng đồng doanh nghiệp đang chủ động nắm bắt cơ hội.

Tài chính thị trường ngày 7/10: Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng 07/10/2026 07:45 Giá nhà vẫn neo cao trong khi lãi vay mua nhà phổ biến 12–14%/năm, có khoản vay thả nổi lên tới 15–16%. Áp lực trả nợ tăng khiến nhiều người mua ở thực phải trì hoãn kế hoạch. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Phụ nữ Sơn Giang nâng cao thu nhập từ những mô hình kinh tế 07/10/2026 05:28 Bằng việc lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp và được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phụ nữ xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo sinh kế, góp phần cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha 07/10/2026 05:17 Chính phủ vừa quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do, trong đó yêu cầu khu vực này có vị trí thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế, logistics, sản xuất, dịch vụ và quy mô tối thiểu 1.000 ha.

[QUIZ] Nhóm ngành nào đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp tại Hà Tĩnh? 07/10/2026 05:15 Cùng với những nhóm ngành kinh tế thế mạnh, Hà Tĩnh đang định hình thêm nhiều lĩnh vực mới nhằm tạo dư địa tăng trưởng và mở rộng cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp.

5 nữ doanh nhân Việt lọt top quyền lực nhất châu Á 07/10/2026 05:00 Danh sách phụ nữ quyền lực nhất khu vực tôn vinh các đại diện Việt Nam là bà Phạm Thu Hương, Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Bạch Điệp và Đặng Huỳnh Ức My.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 06/10/2026 18:08 Qua khảo sát, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị; đồng thời đề nghị các cơ sở tiếp tục nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm từ nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến đến lưu thông sản phẩm.

Nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh điều chỉnh thói quen chi tiêu 06/10/2026 14:06 Không hẳn cắt giảm mua sắm, nhiều người tiêu dùng ở Hà Tĩnh đang tính toán kỹ hơn trước mỗi khoản chi, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và cân nhắc giá trị sử dụng của sản phẩm.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh 06/10/2026 12:29 Qua khảo sát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực Sở Công Thương Hà Tĩnh quản lý đều chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Khởi công khu dân cư gần 300 tỷ đồng ở Hương Khê 06/10/2026 12:19 Dự án khu dân cư Phú Phong tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng trên diện tích 9,83ha với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.

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Vốn ưu đãi mở hướng lập nghiệp cho thanh niên Xuân Lộc 06/10/2026 09:05 Từ các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, nhiều thanh niên ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp.

Tài chính thị trường ngày 6/10: Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam đạt vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng 06/10/2026 07:48 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Interactive] Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 06/10/2026 05:18 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, gồm 10 tiêu chí với 36 nội dung, từ nhà ở, hạ tầng, kinh tế đến chuyển đổi số, môi trường và sự hài lòng của người dân.

Điện lực miền Bắc đầu tư gần 207 tỷ đồng vào 2 dự án truyền tải, phân phối điện ở Hà Tĩnh 06/10/2026 05:08 Các dự án triển khai tại KCN Bắc Thạch Hà và KCN Gia Lách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng, nâng cao khả năng đáp ứng phụ tải, tạo điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 05/10/2026 19:28 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn đội ngũ doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, tăng cường kết nối, nắm bắt cơ hội trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Hà Tĩnh công bố 9 điểm lên cá tạm thời phục vụ quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản 05/10/2026 16:00 Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Thành Sen siết quản lý, ngăn ngừa xâm hại cây xanh đô thị 05/10/2026 15:34 Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị, hướng tới xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Nông nghiệp tuần hoàn - hướng đi bền vững cho nông dân 05/10/2026 13:00 Với ưu điểm bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu vào, các mô hình tuần hoàn đang được nhân rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là đầu tàu về nộp ngân sách, giải quyết việc làm 05/10/2026 12:38 Trong 9 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách trên 4.900 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động.

Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 350 sản phẩm OCOP vào năm 2030 05/10/2026 12:00 Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu duy trì và phát triển tối thiểu 350 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 40 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm 5 sao.

[Interactive] Hà Tĩnh hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ 05/10/2026 08:00 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 117-KH/TU ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Kế hoạch lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm hạt nhân, hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Linh hoạt vận hành, các nhà máy thủy điện ổn định sản xuất 05/10/2026 07:49 Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các nhà máy thủy điện Hà Tĩnh chủ động điều chỉnh vận hành, khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời đặt an toàn hồ đập và vùng hạ du lên hàng đầu.

Tài chính thị trường ngày 5/10: FDI vào Việt Nam vượt 50 tỷ USD trong 9 tháng 05/10/2026 07:45 Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn thực hiện vượt 21 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm đối với giai đoạn 9 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh 05/10/2026 05:06 Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.

Những đàn vịt thả đồng sau mùa gặt ở Hà Tĩnh 04/10/2026 15:35 Sau vụ hè thu, đồng ruộng trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho những đàn vịt, giúp người dân Hà Tĩnh giảm chi phí chăn nuôi, tăng thêm thu nhập.

"Đòn bẩy” giúp xã, phường thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch 04/10/2026 15:29 Năm 2026, bức tranh thu ngân sách cấp xã, phường ở Hà Tĩnh ghi nhận nhiều gam màu tích cực. Đến nay, nhiều địa phương đã vượt dự toán HĐND tỉnh giao.