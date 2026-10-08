[Infographic] Chi tiết mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại Hà Tĩnh

Công nghiệp Hà Tĩnh quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với các sản phẩm chủ lực như: thép, ôtô điện, pin, sợi, bia...
Giá nhà vẫn neo cao trong khi lãi vay mua nhà phổ biến 12–14%/năm, có khoản vay thả nổi lên tới 15–16%. Áp lực trả nợ tăng khiến nhiều người mua ở thực phải trì hoãn kế hoạch. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bằng việc lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp và được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phụ nữ xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo sinh kế, góp phần cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Chính phủ vừa quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do, trong đó yêu cầu khu vực này có vị trí thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế, logistics, sản xuất, dịch vụ và quy mô tối thiểu 1.000 ha.
Qua khảo sát, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị; đồng thời đề nghị các cơ sở tiếp tục nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm từ nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến đến lưu thông sản phẩm.
Từ các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, nhiều thanh niên ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, gồm 10 tiêu chí với 36 nội dung, từ nhà ở, hạ tầng, kinh tế đến chuyển đổi số, môi trường và sự hài lòng của người dân.
Các dự án triển khai tại KCN Bắc Thạch Hà và KCN Gia Lách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng, nâng cao khả năng đáp ứng phụ tải, tạo điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn đội ngũ doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, tăng cường kết nối, nắm bắt cơ hội trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 117-KH/TU ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Kế hoạch lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm hạt nhân, hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ.
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn thực hiện vượt 21 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm đối với giai đoạn 9 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Thời tiết thất thường làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm. Các hộ nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai biện pháp chăm sóc, quản lý ao đầm nhằm bảo vệ đàn tôm, hạn chế thiệt hại.
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