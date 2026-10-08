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Kinh tế

[Infographic] Chi tiết mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại Hà Tĩnh

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Nghị quyết số 23/2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030.

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Tags:

#Chương trình mục tiêu quốc gia #Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030 #hỗ trợ dự án phát triển sản xuất

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

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