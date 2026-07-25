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Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại các nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9

Văn Đức - Sĩ Hoàng - Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 25/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tỉnh Quảng Trị).

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).
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Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
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Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, trong đó có 788 liệt sĩ là con em quê hương Hà Tĩnh.
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh thỉnh chuông cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trung tâm - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
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Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước các anh hùng liệt sỹ quê Hà Tĩnh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Hà Tĩnh.
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Đồng chí Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.
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Các thành viên trong đoàn dâng hương từng phần mộ các liệt sĩ quê Hà Tĩnh.
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tới dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà).
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Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của 10.900 liệt sĩ, trong đó có 275 liệt sĩ quê Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh), từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
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Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ tại khu mộ các liệt sĩ quê Hà Tĩnh.
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy dâng hương từng phần mộ liệt sĩ.
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Đồng chí Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương từng phần mộ các liệt sĩ.
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Các thành viên đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân.
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Trước đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch).
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy đặt vòng hoa, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

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#Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm #79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ #khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp #Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 #Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

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