Lễ kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm (Ảnh: Nam Anh).

Đây là sự kiện chính trị trọng tâm của đợt kỷ niệm, khẳng định ý nghĩa lịch sử của việc Quốc hội chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/7/1976.

Trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện lễ dâng hoa và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Q.H.).

Chương trình văn nghệ mở màn (Ảnh: Nam Anh).

"Niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể"

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây cũng là dịp để thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền nhân đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Qua sự kiện, TP Hồ Chí Minh cũng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển để càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với Đảng, với Nhân dân và với tương lai của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu (Ảnh: Nam Anh).

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cho biết, tại mảnh đất này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước, và cũng chính là nơi mà Người mong muốn được về thăm. Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, đây là niềm vinh dự thiêng liêng, nguồn động viên và cổ vũ to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề.

Lãnh đạo Thành ủy bày tỏ, chặng đường 50 năm qua cũng để lại nhiều bài học quý báu là bài học về giữ vững sự đoàn kết thống nhất; phát huy ý chí tự lực, tự cường đi đôi với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trong mọi hoàn cảnh luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết. Chính trong những thời điểm khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành bản sắc của con người TPHCM càng được khẳng định và lan tỏa. Đó là sự nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường đi tới.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, suốt quá trình xây dựng và phát triển, TP Hồ Chí Minh chưa bao giờ bước đi một mình. Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang trong cả nước; tình cảm và sự sẻ chia luôn hướng về quê hương của bà con kiều bào ở nước ngoài; sự hợp tác của bạn bè quốc tế và trên hết là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân.

"Chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được, nhưng không được phép bằng lòng với những gì đã có. Lịch sử trao cho thành phố một vinh dự lớn lao thì cũng đặt lên vai chúng ta những trách nhiệm nặng nề", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước những vận hội lớn chưa từng có. Việc hợp nhất không gian phát triển của TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu không đơn thuần là sự mở rộng địa giới hành chính, mà là sự hội tụ của những lợi thế chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng mới, tạo ra một tầm vóc mới cho thành phố.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt "TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP Hồ Chí Minh". Đây vừa là sự ghi nhận những đóng góp của thành phố trong suốt chặng đường đã qua, vừa là sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng đối với chặng đường phía trước; đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị đặc biệt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục hành động, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

"Đối với thành phố, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, chăm lo tốt đời sống Nhân dân và những đóng góp ngày càng thiết thực đối với sự phát triển chung của đất nước. Đó cũng là lời nhắc nhở hàng ngày để chúng ta không ngừng rèn luyện, cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của tất cả mọi người", Bí thư Trần Lưu Quang bày tỏ.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, danh hiệu TP Hồ Chí Minh không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển.

Nửa thế kỷ trọn vẹn với nghề y tại TP Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, chia sẻ về hai dấu mốc lịch sử thiêng liêng luôn được khắc ghi trong trái tim người dân Việt Nam là ngày 30/4/1975 và ngày 2/7/1976.

Bà cho biết mình may mắn là chứng nhân của giai đoạn lịch sử đặc biệt, khi quyết định ở lại thành phố sau ngày đất nước thống nhất để gắn bó với ngành y. Nhớ lại những năm đầu sau chiến tranh, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết các bệnh viện thiếu thốn đủ bề nhưng đội ngũ y, bác sĩ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và y đức.

"Tôi vẫn nhớ những đêm trắng ở Bệnh viện Từ Dũ, những ca mổ khẩn cấp, từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền được nâng niu, chắt chiu để giành lại sự sống cho sản phụ", bà nói.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Ảnh: Nam Anh).

Theo nữ bác sĩ, bà và đồng nghiệp luôn tâm niệm máy móc hay thuốc men có thể thiếu, nhưng trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc thì không bao giờ được phép thiếu. Mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình mà còn là tương lai của đất nước.

Trong hơn nửa thế kỷ công tác, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cùng các đồng nghiệp đã đồng hành với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, góp phần phát triển kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam, đồng thời kiên trì theo đuổi hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của TP Hồ Chí Minh, bà cho rằng mỗi bước trưởng thành của thành phố gắn liền với hành trình cống hiến của nhiều thế hệ thầy thuốc.

"Nếu ngày ấy tôi lựa chọn ra đi, có lẽ tôi đã không được chứng kiến thành phố hồi sinh từng ngày; không được cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành một trong những trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước; càng không có được niềm hạnh phúc khi chứng kiến hàng vạn em bé của những cặp vợ chồng hiếm muộn cất tiếng khóc chào đời ngay trên quê hương mình", bà chia sẻ.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, thành công của TP Hồ Chí Minh không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại mà còn được tạo nên từ sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ người dân.

Nói về phần thưởng lớn nhất sau hơn 50 năm làm nghề, bà cho biết đó không phải là những danh hiệu hay huân chương mà là được gặp lại những em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nay đã trưởng thành, được chứng kiến các bác sĩ trẻ tiếp tục nối dài con đường mà thế hệ đi trước đã mở lối và thấy TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

"Hôm nay, tôi còn có niềm hạnh phúc rất riêng khi các con, các cháu của mình đã tiếp tục theo đuổi nghề y, trở thành đồng nghiệp của chính tôi. Đó chính là phần thưởng lớn nhất của cuộc đời tôi", bà xúc động.

Khép lại bài phát biểu, nữ bác sĩ khẳng định nếu được lựa chọn lại, bà vẫn sẽ quyết định ở lại TP Hồ Chí Minh, tiếp tục gắn bó với Bệnh viện Từ Dũ và con đường phụng sự người bệnh.

"Tôi vẫn sẽ chọn nghề y, vẫn sẽ chọn Bệnh viện Từ Dũ và vẫn sẽ chọn con đường phụng sự con người bằng tất cả trái tim của một người thầy thuốc", PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nói.

Người trẻ khát vọng cống hiến

TS Mai Ngọc Xuân Đạt, đại diện thế hệ trẻ thành phố, bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh, xây dựng nền tảng để lớp trẻ hôm nay được học tập, trưởng thành.

Theo TS Mai Ngọc Xuân Đạt, gần 20 năm trước, anh đến TP Hồ Chí Minh với nhiều ước mơ, khát vọng. Thành phố đã tạo điều kiện để anh học tập, nghiên cứu, tiếp cận môi trường khoa học hiện đại và thực hiện những công trình nghiên cứu đầu tiên.

Nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và y học chính xác, anh đã công bố hơn 50 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế. Tuy nhiên, theo nhà khoa học trẻ, giá trị lớn nhất không nằm ở số lượng công bố mà là khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt (Ảnh: Nam Anh).

TS Mai Ngọc Xuân Đạt cho biết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cùng các cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học của TP Hồ Chí Minh đã tạo động lực để nhiều nhà khoa học trẻ tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu.

"Chính niềm tin ấy đã trở thành động lực để chúng tôi không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn và luôn hướng đến mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước", anh nói.

Đại diện thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh cho biết sau thời gian học tập ở nước ngoài, anh quyết định trở về thành phố để tiếp tục nghiên cứu và cống hiến.

"Bởi tôi tin rằng hạnh phúc của một người trẻ không chỉ nằm ở việc chinh phục những đỉnh cao tri thức, mà còn ở cơ hội mang những tri thức ấy trở về phụng sự nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ của mình", TS Mai Ngọc Xuân Đạt bày tỏ.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt cho biết sự phát triển của TP Hồ Chí Minh trong những năm qua, từ hạ tầng, chuyển đổi số đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đã tiếp thêm động lực để người trẻ nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Đại diện thế hệ trẻ khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo, dám dấn thân vào những lĩnh vực mới, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: TP Hồ Chí Minh phải tiếp tục đi trước, mở đường

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đạt được. Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, đối mặt với muôn vàn khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, thành phố đã từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Trong 40 năm đổi mới, thành phố luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình mới, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đó là đóng góp rất lớn, không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng sức mở đường, sức lan tỏa và sức thuyết phục của thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Nam Anh).

TP Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo; là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Năm 2025, thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước, vượt mốc 800.000 tỷ đồng. Phía sau con số ấy là mồ hôi, trí tuệ, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Cùng với kinh tế, diện mạo đô thị thành phố có bước phát triển mạnh mẽ. Các khu đô thị mới, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, công trình văn hóa, các tuyến giao thông và công trình kết nối vùng đã làm thay đổi căn bản không gian phát triển. Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đi vào vận hành là dấu mốc quan trọng, mở ra hướng phát triển giao thông công cộng, đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị kết nối.

Thành phố cũng đã xây dựng và lan tỏa bản sắc văn hóa rất riêng: cởi mở, bao dung, hào sảng, nghĩa tình, nhân ái, sáng tạo. Trong khó khăn, thành phố càng nghĩa tình; trong thử thách, thành phố càng đoàn kết; trong biến động, Thành phố càng thể hiện bản lĩnh và sức chống chịu. Những phong trào chăm lo người nghèo, người có công, công nhân, người lao động nhập cư, trẻ em, người yếu thế; những nghĩa cử trong thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn; những tấm lòng âm thầm mà bền bỉ đã làm nên chiều sâu nhân văn của thành phố mang tên Bác.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hồ Chí Minh trong 50 năm qua; trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã chung sức xây dựng thành phố hôm nay", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tự hào về truyền thống là để có thêm niềm tin. Tri ân chặng đường đã qua là để xác định rõ hơn trách nhiệm hôm nay. Nhìn lại 50 năm không phải để bằng lòng với kết quả đã đạt được, mà để bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn và thách thức cũng gay gắt hơn. TP Hồ Chí Minh phải hòa cùng dòng chảy đó; phải là động năng của dòng chảy đó. Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng; quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. TP Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ; không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng; cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải xây dựng TPHCM thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao; đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ hai, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được: công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng sống cao hơn cho Nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch; chủ động đề xuất cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút nhân tài.

Thứ ba, quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư; ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, chống ngập và không gian xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Nam Anh).

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa; tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến.

Thứ năm, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng.

Thứ sáu, xây dựng TP Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người. Thành phố càng mở cửa, càng hội nhập, càng phải giữ vững ổn định chính trị, kỷ cương pháp luật, môi trường hòa bình, an toàn, thân thiện.