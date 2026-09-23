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Lưu lượng xe trên cao tốc qua Hà Tĩnh giảm khoảng 30%: Vì sao?

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Theo thống kê của đơn vị phụ trách thu phí, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua giảm khoảng 30%.

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Thời điểm này, khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh, lưu lượng phương tiện không còn tấp nập như thời gian trước đó.
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Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh có xu hướng giảm bắt đầu từ gần 1 tháng trở lại đây. Tình trạng “vắng xe” trên cao tốc diễn ra nhiều thời điểm trong ngày.
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Qua chia sẻ của một số tài xế, trước đây, khi chưa triển khai việc thu phí không dừng, lưu thông trên cao tốc giúp họ tiết kiệm được phí cầu đường. Còn hiện nay, cùng việc với phải trả phí, cộng thêm biến động giá nhiên liệu, giá kho bãi tăng, các doanh nghiệp vận tải, tài xế phải “tính lại bài toán kinh tế” làm sao có lợi nhất trong quá trình lưu thông.
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Việc các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh chưa hoàn thành, mới chỉ khai thác tạm ở trạm dừng nghỉ trên đoạn tuyến qua xã Cẩm Hưng cũng khiến tài xế cân nhắc. Trường hợp di chuyển trên quốc lộ 1, tài xế có nhiều lựa chọn chỗ ăn uống, nghỉ ngơi và giá cả cũng “mềm" hơn so với trạm dừng nghỉ trên cao tốc.
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Cũng theo chia sẻ của tài xế, dù cao tốc thông thoáng, không có các điểm giao cắt với đường địa phương, di chuyển thuận lợi hơn, tuy nhiên, trường hợp có sự cố va chạm giao thông, thường bị ùn tắc kéo dài. Việc phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, thời gian, chi phí gọi đơn vị sửa chữa cũng lâu và đắt hơn so với trên quốc lộ.
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“Chi phí mỗi thứ đều tăng, khi cộng lại sẽ “đội” lên nhiều nên việc lựa chọn quãng đường di chuyển, anh em chúng tôi phải rất cân nhắc”, tài xế Nguyễn Bá Ngọc (SN 1985, trú TP Hải Phòng) - tài xế lái xe tải đường dài chia sẻ.
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Bên cạnh đó, thời gian gần đây, lực lượng CSGT cũng tăng cường xử lý vi phạm giao thông trên cao tốc như vi phạm khoảng cách, vi phạm “bám làn” gần dải phân cứng, chạy không đúng tốc độ... cũng phần nào làm tài xế “e ngại”.
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Theo xác nhận từ Công ty TNHH Thu phí tự động VETC - đơn vị phụ trách thu phí không dừng tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, so với thời điểm mới bắt đầu triển khai thu phí (15/7), hiện nay, lưu lượng phương tiện trên tuyến giảm khoảng 30%.
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Đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cũng trao đổi rằng, thời điểm này, học sinh bắt đầu năm học mới và thời tiết bước vào mùa mưa bão, nên các gia đình không còn có kế hoạch đi chơi, đi du lịch nên lượng xe giảm xuống.
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Phía đơn vị thu phí đánh giá, lưu lượng xe giảm trên cao tốc qua Hà Tĩnh phần lớn là xe ô tô con, còn xe tải trọng lớn không giảm nhiều.
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Trong khi xe trên tuyến cao tốc giảm, hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường ven biển ở Hà Tĩnh lại gia tăng trở lại. Điều này gây áp lực lên hạ tầng giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông địa bàn Hà Tĩnh (Trong ảnh: Xe lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua Hà Tĩnh).

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