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Người trẻ Hà Tĩnh “giữ lửa” nghề truyền thống

Nguyễn Liễu - Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Bằng tình yêu nghề và mong muốn gìn giữ những giá trị cha ông để lại, nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đang tiếp nối lửa nghề truyền thống, đổi mới cách làm cho các làng nghề trường tồn, vươn xa.

Thay vì rời quê tìm kiếm cơ hội việc làm tại các đô thị lớn hay theo đuổi những ngành nghề mới, nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh lựa chọn ở lại quê hương, gắn bó với nghề truyền thống của gia đình. Bằng sức trẻ và sự sáng tạo, họ chủ động đổi mới cách làm, tận dụng nền tảng số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, các làng nghề truyền thống từng bước được tiếp thêm sức sống mới.

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Người trẻ phát triển làng nghề đang góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống theo hướng năng động, phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện nay.

Sinh ra và lớn lên tại vùng biển Kỳ Ninh, chị Dương Thị Mến ( SN 2001, phường Hải Ninh) đã lựa chọn làm việc tại cơ sở sản xuất sản phẩm nước mắm truyền thống Luận Nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Với chị Mến, mỗi chai nước mắm không chỉ là sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng mà còn chứa đựng tâm huyết của những người làm nghề .

“Những ngày đầu tiếp nhận công việc, tôi cũng gặp nhiều khó khăn do chưa quen, trong khi các công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Tuy nhiên, trong quá trình làm, tôi được các cô, các bác trong cơ sở tận tình hướng dẫn, hỗ trợ. Nhờ vậy, tôi dần thành thạo các khâu chế biến và có thể hỗ trợ chủ cơ sở trong việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử” - chị Mến chia sẻ.

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“Chị Dương Thị Mến kiểm tra chất lượng nước mắm tại cơ sở sản xuất.

Sự đồng hành của người trẻ đang mang lại những chuyển biến tích cực cho nhiều làng nghề. Không chỉ góp phần duy trì hoạt động sản xuất, lực lượng lao động trẻ còn giúp các cơ sở mở rộng kênh tiêu thụ, thích ứng tốt hơn với nhu cầu thị trường hiện nay.

Anh Đặng Đình Minh - đại diện Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng cho biết: “Hiện, cơ sở có 4 lao động trẻ đang làm việc và được ưu tiên tạo điều kiện để gắn bó lâu dài với nghề. Người trẻ có lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ, tinh thần học hỏi và dễ thích ứng với thị trường. Nhiều bạn đã chủ động đề xuất cách làm mới trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ”.

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Sản phẩm nước mắm truyền thống Luận Nghiệp được nhiều khách hàng tin dùng.

Theo khảo sát, tại nhiều làng nghề truyền thống ở Hà Tĩnh như làm hương (xã Can Lộc), làm chổi đót (xã Hương Khê)… ngày càng có sự tham gia của lực lượng lao động trẻ trong hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ở xã Phúc Trạch, nghề trầm hương đang được làm mới khi người trẻ chủ động ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2001, xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi khá bỡ ngỡ khi quay video hay livestream để giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, khi thấy ngày càng có nhiều khách hàng biết đến và quan tâm thông qua mạng xã hội, tôi có thêm động lực để duy trì các nền tảng này. Hiện, kênh TikTok của tôi có hơn 2.200 người theo dõi, trung bình mỗi tháng tiếp nhận khoảng 500 - 600 đơn hàng, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương. Tôi mong muốn không chỉ quảng bá sản phẩm của gia đình mà còn góp phần để nhiều người, nhất là các bạn trẻ, hiểu hơn về nghề trầm hương truyền thống và những giá trị mà ông bà, bố mẹ đã gìn giữ suốt nhiều năm qua”.

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Chị Nguyễn Thị Thùy Dung quay video giới thiệu sản phẩm trầm hương.

Chính sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần dám đổi mới góp phần thắp lên niềm tin về một tương lai bền vững cho những làng nghề truyền thống trên địa bàn. Tuy nhiên, việc gắn bó với nghề truyền thống cũng đòi hỏi nhiều thời gian tích lũy kinh nghiệm và tình yêu nghề bền bỉ.

Lực lượng lao động trẻ tham gia vào hoạt động sản xuất tại các làng nghề đang góp phần tạo thêm động lực cho các làng nghề truyền thống. Họ không chỉ là lực lượng kế thừa mà còn có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, nắm bắt xu hướng thị trường và góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Nếu được hỗ trợ về kỹ năng kinh doanh, chuyển đổi số và kết nối thị trường, họ sẽ trở thành nhân tố quan trọng góp phần phát triển bền vững các làng nghề ở địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh

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Tags:

#làng nghề #truyền thống #nghề làm nước mắm #đổi mới sáng tạo #Hà Tĩnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

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