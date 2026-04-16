Nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt, 1 người chết, 4 người bị thương

5 nhân viên công ty lâm nghiệp ở Quy Nhơn trong khi kiểm tra rừng bất ngờ bị ong túa ra đốt khiến 1 người tử vong, 4 nhập viện.
Sáng 15/4, nhóm nhân viên Công ty TNHH Lâm Nghiệp, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), đi kiểm tra rừng theo kế hoạch. Khi nhóm đến khoảnh 7, Tiểu khu 352 thuộc khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây, thì bất ngờ bị đàn ong tấn công.
Hiện chưa rõ loại ong gì và đốt người trong bối cảnh nào.
Anh Hồ Thành V., 40 tuổi, tử vong tại chỗ. Các anh Nguyễn Văn Tâm 40 tuổi, Phạm Bá Hiếu 50 tuổi và Nguyễn Quang Hiếu 46 tuổi, bị thương. Họ được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi rừng sau gần hai tiếng xảy ra vụ việc, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
Một người tên Lê Phước Đức, 43 tuổi, cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn sau đó.
Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đưa thi thể về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Dạy thêm, học thêm từ lâu đã là một vấn đề giáo dục phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, đa chiều từ cội nguồn lịch sử, kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp quản lý thực tiễn nhằm giải quyết căn cơ vấn nạn này.
Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...
Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đang triển khai kế hoạch cử cán bộ trạm y tế tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tại lễ phát động Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV và Chặng đua “Trạng nguyên School Tour” năm học 2025-2026 ở Hà Tĩnh, 8 học sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4/2026.
1520/1600 điểm SAT không chỉ là tấm vé thông hành vào các trường đại học top đầu mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Đoàn Trần Bảo Ngọc (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong việc chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu được áp dụng thêm khoản giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục.