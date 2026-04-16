Nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt, 1 người chết, 4 người bị thương

5 nhân viên công ty lâm nghiệp ở Quy Nhơn trong khi kiểm tra rừng bất ngờ bị ong túa ra đốt khiến 1 người tử vong, 4 nhập viện.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu, chiều 15/4. Ảnh: Kim Thi
Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu, chiều 15/4. Ảnh: Kim Thi

Sáng 15/4, nhóm nhân viên Công ty TNHH Lâm Nghiệp, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), đi kiểm tra rừng theo kế hoạch. Khi nhóm đến khoảnh 7, Tiểu khu 352 thuộc khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây, thì bất ngờ bị đàn ong tấn công.

Hiện chưa rõ loại ong gì và đốt người trong bối cảnh nào.

anh-1-1776253786149.jpg
Cơ quan công an tiếp cận hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: CAND

Anh Hồ Thành V., 40 tuổi, tử vong tại chỗ. Các anh Nguyễn Văn Tâm 40 tuổi, Phạm Bá Hiếu 50 tuổi và Nguyễn Quang Hiếu 46 tuổi, bị thương. Họ được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi rừng sau gần hai tiếng xảy ra vụ việc, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Một người tên Lê Phước Đức, 43 tuổi, cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn sau đó.

Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đưa thi thể về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

2026415-ong-dotaaa-17762532620411244323741.jpg
Nạn nhân bị ong đốt trong vụ việc được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu - Ảnh: THANH TRÍ/Tuoitre
Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.