Nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt, 1 người chết, 4 người bị thương

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu, chiều 15/4. Ảnh: Kim Thi

Sáng 15/4, nhóm nhân viên Công ty TNHH Lâm Nghiệp, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), đi kiểm tra rừng theo kế hoạch. Khi nhóm đến khoảnh 7, Tiểu khu 352 thuộc khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây, thì bất ngờ bị đàn ong tấn công.

Hiện chưa rõ loại ong gì và đốt người trong bối cảnh nào.

Cơ quan công an tiếp cận hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: CAND

Anh Hồ Thành V., 40 tuổi, tử vong tại chỗ. Các anh Nguyễn Văn Tâm 40 tuổi, Phạm Bá Hiếu 50 tuổi và Nguyễn Quang Hiếu 46 tuổi, bị thương. Họ được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi rừng sau gần hai tiếng xảy ra vụ việc, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Một người tên Lê Phước Đức, 43 tuổi, cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn sau đó.

Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đưa thi thể về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân bị ong đốt trong vụ việc được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu - Ảnh: THANH TRÍ/Tuoitre