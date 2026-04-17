Những kỷ vật “kể chuyện” cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Từ ngôi nhà tranh đơn sơ, chiếc cặp sách cũ đến những bức thư gửi người thân trước giờ hy sinh, mỗi hiện vật không chỉ lưu giữ ký ức về một con người, mà còn góp phần khắc họa rõ nét hành trình dấn thân, cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Dẫu kỷ vật, hiện vật liên quan đến cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập còn lại không nhiều, nhưng đã góp phần quan trọng khắc họa nên một nhà lãnh đạo kiên trung, giàu trí tuệ, cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng và độc lập dân tộc.
Sáng 15/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Những ngày tháng Tư lịch sử, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân từ nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
