Những kỷ vật “kể chuyện” cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình 15/04/2026 13:49 Sáng 15/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Duy trì nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 15/04/2026 12:39 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền để công dân hiểu và nghiêm túc chấp hành các chủ trương của tỉnh, các quy định của pháp luật.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập 15/04/2026 05:16 Những ngày tháng Tư lịch sử, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân từ nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.

Chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 14/04/2026 19:25 Chiều 14/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh từ những tháng đầu năm 2026 14/04/2026 19:20 Chiều 14/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 3. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp.

Hoàn thiện các phần việc, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 14/04/2026 19:09 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, khẩn trương hoàn thiện các phần việc, sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Phát huy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ mới 14/04/2026 18:01 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương 14/04/2026 14:59 Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.

Khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia liên thông toàn quốc 14/04/2026 10:25 Sáng 14/4, Bộ Nội vụ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, nền tảng số kết nối hơn 53,6 triệu lao động với doanh nghiệp, hướng tới thị trường lao động minh bạch, liên thông toàn quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc 14/04/2026 05:46 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15/4 14/04/2026 05:17 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2026.

Hà Tĩnh giành 1 giải Bạc, 1 giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 13/04/2026 22:05 Trong 2 giải thưởng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh giành được, có 1 tác phẩm thuộc thể loại podcast, 1 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự điều tra.

Xây dựng lực lượng BĐBP ổn định về tổ chức, là “lá chắn thép” ở biên giới 13/04/2026 17:52 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng ổn định về tổ chức, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, thực sự là “lá chắn thép” ở biên giới Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao các quyết định về chỉ định nhân sự 13/04/2026 17:29 Các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia các cấp ủy, tổ chức Đảng, được công bố chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng.

Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 13/04/2026 17:24 Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thay ông Nguyễn Doãn Anh vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 13/04/2026 11:48 Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV 13/04/2026 11:38 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Hoàn thiện quy định thi hành Điều lệ Đảng 13/04/2026 08:01 Quy định thi hành Điều lệ Đảng được bổ sung nhiều nội dung mới về tổ chức, cán bộ, phân cấp và chuyển đổi số, nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng của Đảng 13/04/2026 07:49 Điểm cầu Trung ương tổ chức tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả 12/04/2026 15:01 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.

69 xã, phường ở Hà Tĩnh đồng loạt ra quân làm sạch khu dân cư, bãi biển 12/04/2026 11:15 Hoạt động ra quân đồng loạt trên địa bàn Hà Tĩnh đã thu hút hơn 111.700 người tham gia, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Quốc hội thông qua giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 6/2026 12/04/2026 10:46 Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định gặp mặt Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế 11/04/2026 19:01 Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định bày tỏ mong muốn bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế tiếp tục chung tay góp sức để xây dựng Hà Tĩnh và TP Huế ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

Sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại 11/04/2026 14:28 Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước đang được MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh phát động sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân 2026 11/04/2026 05:30 Với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Tháng Công nhân 2026 tại Hà Tĩnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân, lao động.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới 10/04/2026 18:57 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả tín dụng trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm minh bạch và thống nhất quản lý 10/04/2026 17:13 Tại phiên thảo luận tại hội trường, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia góp ý một số nội dung liên quan đến quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự hội đàm cấp cao Việt Nam - Campuchia 10/04/2026 17:01 Ngày 10/4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cùng tham gia đoàn công tác.

Lĩnh vực công tác của Thủ tướng Chính phủ và 6 Phó Thủ tướng 10/04/2026 16:30 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó Thủ tướng, sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn nhân sự.