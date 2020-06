Cộng tác với Báo Hà Tĩnh là đam mê và trách nhiệm

Cộng tác với Báo Hà Tĩnh suốt hành trình dài, với nhiều cộng tác viên (CTV) đó là niềm đam mê, niềm vui và cũng là trách nhiệm.

Với nhiều cộng tác viên, được đi và được viết cho Báo Hà Tĩnh là niềm đam mê.

CTV Trương Ngọc Ánh (phường Thạch Quý - TP Hà Tĩnh):

Mỗi lần đặt bút, tôi dồn cảm xúc lên trang viết

Ai nói Hà Tĩnh nghèo khó. Tôi không nghĩ vậy! Càng đi càng biết, tôi càng thấm thía kho báu nghìn vàng trên mảnh đất ông cha. Mỗi lần đặt bút, ví như đi cày, tôi dồn cảm xúc lên trang viết. May mắn cho tôi, những suy nghĩ như đất lật đường cày đã được Báo Hà Tĩnh đăng tải cách đây hơn 20 năm…

CTV Trương Ngọc Ánh: "Mỗi bài viết được đăng trên Báo Hà Tĩnh, tôi như thấy mình đang đi trên nhịp cầu vững chãi hướng về tương lai bởi đó là những nhịp nối niềm tin yêu và hy vọng".

Đời cầm bút an nhiên giữa bình dị đời thường. Tôi cảm thấy mình là hạt cát có ích khi có tên trong danh mục của Báo Hà Tĩnh để rồi không phụ niềm tin, từ bấy đến nay, trên mảnh đất yêu thương, tôi luôn đi và viết. Tôi nghĩ cốt sao cho đúng với tâm mình và có tên trên trang báo là hạnh phúc vô cùng.

Tôi cảm ơn Báo Hà Tĩnh là nơi đầu tiên và thường xuyên để tôi tỏ bày cảm xúc về những gì đang xảy ra và định hướng tương lai. Tôi cũng tự hào vì tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà ngày càng trong sáng và thấm vào tâm hồn, tình cảm của người Hà Tĩnh cũng như bạn bè muôn phương.

Vì thế càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Tôi đã trải lòng mình trên trang viết, những dòng máu thịt từ tâm được in trên tờ báo tỉnh nhà. Những tấm gương của bác Lưu Quý Kỳ, Hữu Thọ… luôn là mơ ước của tôi.

Mỗi bài viết được đăng trên Báo Hà Tĩnh, tôi như thấy mình đang đi trên nhịp cầu vững chãi hướng về tương lai bởi đó là những nhịp nối niềm tin yêu và hy vọng.

CTV Hoàng Xuân Lý (Công an tỉnh Hà Tĩnh):

Tự hào góp sức vào sự lớn mạnh của tờ báo tỉnh nhà

Đối với chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an Hà Tĩnh, từ lâu, Báo Hà Tĩnh đã trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu và thấy tự hào đã góp thêm gia vị cho tờ báo ngày càng hấp dẫn.

CTV Hoàng Xuân Lý: "Sự tương tác của toà soạn giúp CTV thuộc ngành công an kịp thời có những bài viết định hướng dư luận".

Cộng tác với Báo Hà Tĩnh từ lâu, những bài viết của chúng tôi được báo in và báo điện tử đăng tải đã chuyển tải sinh động hình ảnh, chiến công, gương người tốt, việc tốt của lực lượng công an và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Với sự thể hiện tích hợp, đa dạng hình thức chuyển tải thông tin trên Báo Hà Tĩnh điện tử, hình ảnh về người cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh càng trở nên gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Trước xu thế thông tin đa chiều, rất cần sự định hướng kịp thời, với sự tương tác, hỗ trợ của Báo Hà Tĩnh, các CTV của Công an Hà Tĩnh đã kịp thời có các bài viết định hướng dư luận trước những sự việc “nóng”, sự việc đột xuất liên quan đến ANTT.

Với lượng bạn đọc rất lớn, cùng với uy tín, vị thế của tờ báo, thông tin đã đến với người đọc một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc dùng cái tốt để đẩy lùi cái xấu, tiêu cực.

Những CTV là cán bộ, chiến sĩ công an chúng tôi luôn đồng hành cùng Báo Hà Tĩnh và bạn đọc của báo trên hành trình phát triển tờ báo lớn mạnh, góp sức vào sự ổn định, phát triển của tỉnh nhà.

CTV Hồ Tuấn Dũng (Sở Y tế Hà Tĩnh):

“Sân chơi” rộng lớn chuyển tải thông tin đến bạn đọc

Là một người làm công tác truyền thông trong ngành y tế, tôi luôn trăn trở làm sao tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách về y tế hay tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những thành tựu của ngành một cách hấp dẫn, thuyết phục bạn đọc.

CTV Hồ Tuấn Dũng: “Báo Hà Tĩnh đã mở rộng cánh cửa cộng tác để giúp tôi và các CTV mảng y tế nói chung có một “sân chơi” rộng lớn, hấp dẫn hơn để chuyển tải những thông tin đó tới đông đảo bạn đọc”.

Gần 15 năm làm CTV Báo Hà Tĩnh, chừng ấy thời gian, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các anh, các chị là phóng viên, biên tập viên của một tờ báo đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Sau mỗi tác phẩm được chỉnh sửa, gợi mở những hướng tiếp cận bạn đọc hiệu quả hơn, tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm, ngày càng hoàn thiện hơn các tin, bài. Chính nhờ những ngày làm CTV cho Báo Hà Tĩnh, làm “nhà báo không chuyên” đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cách viết, cách nghĩ, cách thức tuyên truyền để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ truyền thông y tế.

CTV Nguyễn Thanh Hải (TP Hà Tĩnh):

Báo Hà Tĩnh giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê

Tôi chụp và ghi lại những hình ảnh đẹp của quê hương, đất nước để thỏa mãn đam mê của mình. Nhưng qua quá trình cộng tác với Báo Hà Tĩnh, đam mê của tôi đã được nhân lên. Những bức ảnh đẹp của tôi thông qua báo đã đến với bạn đọc gần xa trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài.

CTV Nguyễn Thanh Hải: “Ban Biên tập luôn lắng nghe và ghi nhận những đóng góp đến từ CTV và bạn đọc”.

Tòa soạn luôn sáng tạo, tìm tòi để tạo ra nguồn tin tức và tư liệu phong phú. Ngay như bản thân tôi, từ chỗ là một người chụp ảnh phong cảnh và đời thường, nhưng khi CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra đời, ước mơ được làm một CTV ảnh, được phép tác nghiệp trên sân ở mảng thể thao thì báo đã sẵn sàng tạo điều kiện để tôi thỏa mãn đam mê và báo nhà có thêm nguồn tư liệu.

SEA Games 30 vừa rồi là một ví dụ về sự năng động của quý Báo Hà Tĩnh và CTV. Rất nhiều bài báo có tính thời sự của môn thể thao vua ở đất nước Philipines đã đến được với người dân Hà Tĩnh. Là một CTV, tôi thực sự cảm ơn tòa báo và chúc quý báo ngày càng phát triển.

CTV Ánh Dương (Công an huyện Hương Sơn):

Khơi dậy khả năng sáng tạo, xây dựng nhiều tác phẩm chất lượng

Chập chững viết báo và là CTV của Báo Hà Tĩnh gần 6 năm, từ chỗ chỉ viết một cách ngẫu hứng, nay tôi đã trở thành một CTV thường xuyên, từng được khen tặng danh hiệu xuất sắc.

Đó là kết quả từ nỗ lực của bản thân và đặc biệt là sự hỗ trợ từ các phóng viên, biên tập viên của Báo Hà Tĩnh. Tùy vào tình hình thực tế, nhiều sự việc, đề tài, tôi chủ động đề xuất hướng thu thập, xử lý thông tin.

CTV Nguyễn Ánh Dương: "Sự tương tác của toà soạn giúp các tác phẩm của tôi ngày càng hoàn thiện hơn"

Tuy nhiên, có nhiều đề tài, sau khi trao đổi với các phóng viên, biên tập viên, tôi đã “vỡ vạc” ra nhiều điều và chuyển hướng khai thác, xây dựng nội dung. Nhờ đó, các tác phẩm báo chí của tôi ngày càng có chất lượng hơn.

Sau nhiều năm cộng tác với Báo Hà Tĩnh, chính các phóng viên, biên tập viên đã phát hiện và “thức dậy” nhiều khả năng khác của tôi, nhờ đó, các tác phẩm ngày càng đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Trong đó, ảnh là một trong những lĩnh vực tạo nhiều cảm hứng cho tôi nhất.

Từ những bức ảnh được sử dụng rải rác trong các bài viết, tôi đã được hướng dẫn để thực hiện nhiều phóng sự ảnh thuộc nhiều đề tài của cuộc sống. Đặc biệt, tôi còn được phối hợp trực tiếp với các phóng viên trong các tác phẩm báo chí Emagazine…

Làm CTV, nhận được sự kết nối, hỗ trợ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đối với tôi là một may mắn. Thời gian tới, tôi sẽ chủ động hơn nữa trong việc kết nối để ngày càng có những tác phẩm hấp dẫn hơn.

