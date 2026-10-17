Ông Zelensky kêu gọi EU cung cấp gần 79 tỷ USD, 300 tên lửa Patriot

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) ở Bỉ hôm 16/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã bắt đầu chiến dịch tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến người dân mất điện sinh hoạt.

"Tôi đề nghị quý vị thật sự tập trung vào giúp chúng tôi có đạn đánh chặn PAC-2 và PAC-3. Ukraine không thể xoay xở nếu chỉ nhận được 2 hoặc 4 tên lửa từ một nước nào đó cứ sau vài tháng. Chúng tôi cần gói hỗ trợ mùa đông, điều mà chúng ta luôn bàn với nhau", ông nói trước Hội đồng châu Âu, đề cập các tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Tổng thống Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ hôm 16/10. Ảnh: AP

Ngoài tên lửa Patriot, ông Zelensky cũng kêu gọi EU giúp Ukraine lấp đầy khoảng trống ngân sách trong năm 2027.

"Cuộc chiến sẽ tiêu tốn 155 tỷ euro (174,5 tỷ USD) vào năm sau và chúng tôi cần thêm ít nhất 70 tỷ euro (78,8 tỷ USD) từ quý vị. Đây là con số thực tế và chúng tôi kêu gọi quý vị tìm kiếm sự hỗ trợ này. Nó sẽ giúp chúng tôi kiềm chế Nga", Tổng thống Ukraine cho hay.

Ông lập luận rằng khoản hỗ trợ tài chính bổ sung sẽ cho phép các nhà sản xuất Ukraine tăng gấp 2-3 lần sản lượng thiết bị không người lái (drone), giúp tăng cường khả năng phòng thủ và tập kích các mục tiêu quân sự của Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận nhu cầu của Ukraine và kêu gọi các đối tác quốc tế đóng góp. Giới lãnh đạo EU giao cho Ủy ban châu Âu chuẩn bị đề xuất tài chính, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần thảo luận thêm trước khi chốt cam kết.

Đề nghị cung cấp thêm gần 79 tỷ USD từ Tổng thống Zelensky một lần nữa làm dấy lên lời kêu gọi sử dụng khoảng 226 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, nhằm tài trợ cho hoạt động phòng thủ của Ukraine.

"Tài sản đóng băng vẫn còn đó và nên được dùng để hỗ trợ Ukraine", Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết.

Dù vậy, đề xuất này tiếp tục vấp phải sự phản đối từ Bỉ, nơi đang giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga, do lo ngại hậu quả về pháp lý và tài chính.

EU đang giải ngân khoản vay trị giá khoảng 101 tỷ USD nhằm giúp Ukraine trang trải nhu cầu tài chính đến hết năm 2027. Tuy nhiên, Kiev cảnh báo các cuộc tập kích liên tiếp nhằm vào nền kinh tế và hạ tầng năng lượng nước này sẽ gây thiếu hụt đáng kể về kinh phí.

Bệ phóng của tổ hợp Patriot Ukraine trong ảnh đăng hồi tháng 1. Ảnh: Militarnyi

Tổng thống Zelensky kêu gọi EU viện trợ thêm tên lửa Patriot trong lúc quân đội Ukraine đã cạn sạch loại đạn này.

Một quan chức nói với Washington Post rằng tính đến ngày 7/10, Ukraine chỉ còn 10 tên lửa Patriot và chúng sau đó được sử dụng để chặn những cuộc tấn công của Nga. "Hiện chỉ còn vài quả", người này cho hay.