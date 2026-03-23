Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ, từ lâu được biết tới là công trình đại thủy nông với dung tích 345 triệu m3 nước, lớn thứ 2 ở Hà Tĩnh - sau hồ Ngàn Trươi (xã Vũ Quang) có dung tích 775 triệu m3 nước. Hồ Kẻ Gỗ vừa cắt lũ cho vùng hạ du vào mùa mưa bão, vừa phục vụ tưới tiêu cho 19.500 ha đất sản xuất nông nghiệp.
Cuối năm 1972, đầu năm 1973, sân bay cơ bản hoàn thành nhưng bị địch phát hiện, dùng máy bay B52 đánh phá ác liệt. Các trận đánh phá của địch cướp đi sinh mạng của nhiều thanh niên xung phong, công nhân quốc phòng và bộ đội đang làm nhiệm vụ tại đây.
Xuất phát từ tính chất bí mật của công trình quân sự cùng sự thay đổi của địa hình, những tài liệu lịch sử về sân bay dã chiến Libi khá ít ỏi. Dẫu vậy, thời gian không thể xóa nhòa hoàn toàn dấu vết lịch sử.
Ngày nay, vào những tháng mùa hè, khi mực nước hồ Kẻ Gỗ rút xuống để phục vụ tưới tiêu, sân bay dã chiến Libi xuất hiện. Và dù đã trải qua 50 năm, lòng hồ Kẻ Gỗ vẫn chằng chịt những hố bom đạn mà quân địch ném xuống năm xưa.
Hiện nay, đền thờ anh hùng liệt sỹ được xây dựng khang trang nằm bên lòng hồ Kẻ Gỗ nhằm tưởng nhớ chiến công và sự hy sinh của các cán bộ chiến sỹ, lực lượng thanh niên xung phong, công nhân, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong khuôn viên đền thờ có 2 tấm bia khắc ghi tên tuổi, quê quán những người đã hy sinh tại chiến trường Kẻ Gỗ năm xưa. Danh sách này do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tìm kiếm, kết nối, gặp gỡ từ nhiều nhân chứng để xây dựng nên.
Công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Thế nhưng, ít người biết hồ Kẻ Gỗ còn còn ôm trọn trong lòng những di tích của một thời bom đạn, những trận đánh B52 tàn khốc của đế quốc Mỹ với sự hy sinh xương máu của những chiến sỹ ngày đêm bảo vệ huyết mạch giao thông, để xe vào tiền tuyến. Sau 35 năm chiến tranh kết thúc, một phần con đường 22, sân bay dã chiến Libi và biết bao hài cốt liệt sỹ vô danh vẫn còn nằm sâu trong lòng hồ lạnh lẽo.
Để có thể viết những câu chuyện về con đường 22 huyền thoại, về sân bay dã chiến Libi và những trận đánh ác liệt của một thời, chúng tôi đã phải chọn đúng giữa tháng tám dương lịch - ấy là khi nước trong hồ được xả để phục vụ cho việc tưới tiêu. Lúc này, một phần của tuyến đường 22 và sân bay dã chiến Libi lộ thiên trong lòng hồ Kẻ Gỗ. Chiến tranh đã lùi về dĩ vãng, nhưng sự khắc nghiệt của thời gian và sức mạnh của dòng nước cũng không thể xóa nhòa được những dấu ấn minh chứng cho sự tàn khốc của chiến tranh.
