Tăng tốc thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Formosa sớm về đích

Những ngày cuối tháng 6, không khí thi công của dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh trên đoạn tuyến dài 160m thuộc tổ dân phố Tây Yên (phường Vũng Áng) diễn ra khẩn trương.

Sau hơn 1 năm phải tạm ngừng thi công do vướng mặt bằng, nay tiếng máy xúc, máy lu, máy cẩu hoạt động liên tục, từng tốp công nhân khẩn trương lắp dựng cốt thép, cống hộp, hố ga, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Không khí thi công trên đoạn tuyến thuộc địa bàn tổ dân phố Tây Yên (phường Vũng Áng).

Ông Trần Kiên - Trưởng phòng Quản lý dự án 1, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh (chủ đầu tư) cho biết: “Dự án có chiều dài hơn 3,7 km, tổng mức đầu tư gần 669 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 6/2023. Tuyến đường giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp quốc lộ 12C với Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh và hệ thống cảng biển Vũng Áng; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa, nâng cao năng lực logistics khu vực phía Nam KKT Vũng Áng. Tuy nhiên, từ tháng 3/2025, công trình buộc phải tạm dừng thi công do vướng 160m mặt bằng tại địa bàn phường Vũng Áng. Dù chỉ chiếm chiều dài rất nhỏ so với toàn tuyến nhưng đây lại là vị trí nút giao quan trọng, khiến dự án bị chia cắt, gây áp lực cho chủ đầu tư và nhà thầu”.

Ông Đặng Thế Toản - cán bộ Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng phường Sông Trí (phụ trách GPMB các dự án tại KKT Vũng Áng) cho hay: “Dự án ảnh hưởng 25,9 ha đất của 413 hộ dân trên địa bàn. Trong đó, 34 hộ dân thuộc tổ dân phố Tây Yên (phường Vũng Áng) thời gian qua chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 0,9 ha đất nông nghiệp. Xác định đây là công trình trọng điểm phục vụ phát triển công nghiệp và logistics của KKT Vũng Áng, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ từng khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Phường đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân. Đến tháng 6/2026, các hộ dân cơ bản đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để tổ chức thi công".

Dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh đoạn đã hoàn thành.

Ngay sau khi mặt bằng được bàn giao, nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đông Anh lập tức huy động nhân lực, thiết bị, chia thành hai mũi thi công đồng thời để bù lại quãng thời gian bị ngừng trệ.

Ông Nguyễn Ất Sửu - kỹ sư hiện trường đơn vị thi công chia sẻ: “Áp lực tiến độ hiện nay rất lớn bởi chỉ trong đoạn tuyến dài 160m nhưng phải triển khai đồng thời nhiều hạng mục phức tạp như: cống hộp, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, điện, cấp nước, cùng nhiều công trình ngầm khác. Chúng tôi đang tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa máy móc để thi công liên tục. Đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu từ sớm nhằm hạn chế ảnh hưởng của tình trạng khan hiếm đất, cát và biến động giá trên thị trường. Mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đúng kế hoạch".

Công nhân chuẩn bị vật tư để thi công hạng mục cống.

Trong số các hạng mục đang triển khai, hợp phần cống 4x4m được đánh giá là phần việc khó nhất về kỹ thuật. “Quá trình thi công cống đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt từ khảo sát địa chất, xử lý nền, lớp lót, lắp đặt cốt thép, dựng ván khuôn đến từng đốt bê tông nhằm đảm bảo khả năng chịu lực lâu dài. Nhà thầu đang triển khai gia công cốt thép, lắp dựng ván khuôn để thi công từng đốt cống. Dự kiến hạng mục này sẽ hoàn thành trong khoảng 40-50 ngày nếu điều kiện thời tiết thuận lợi” - ông Lê Mạnh Quang, tư vấn giám sát hiện trường, Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long nhấn mạnh.

Bên cạnh cống, tuyến đường còn có 13 hố ga cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đây đều là những hạng mục yêu cầu độ chính xác cao bởi sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ thường xuyên chịu tải trọng lớn từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, thép và hàng hóa ra vào KKT Vũng Áng. Chính vì vậy, công tác giám sát chất lượng được thực hiện xuyên suốt, từ lựa chọn vật liệu, kiểm soát cao độ đến kết cấu chịu lực nhằm đảm bảo tuổi thọ công trình.

Các hạng mục thi công của dự án được đơn vị chuyên môn giám sát chặt chẽ.

Khi "điểm nghẽn" mặt bằng đã được tháo gỡ, toàn bộ các bên liên quan đang tận dụng từng ngày nắng để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30/8 tới đây. Chủ đầu tư đang thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp cùng đơn vị tư vấn và nhà thầu tháo gỡ ngay các khó khăn phát sinh, tạo mọi điều kiện để công trình tăng tốc.

Khi tuyến đường hoàn thành, năng lực kết nối giữa quốc lộ 12C, hệ thống cảng biển Vũng Áng và Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh sẽ được nâng lên. Đây không chỉ là tuyến giao thông phục vụ vận chuyển nguyên liệu và hàng hóa mà còn tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp, logistics, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư của KKT Vũng Áng.