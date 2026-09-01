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Theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động ứng phó với bão số 5

Dương Hương
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(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung theo dõi diễn biến của bão số 5; giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên khu vực ven biển...

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hồi 10 giờ ngày 1/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

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Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung theo dõi diễn biến của bão và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm

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Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới.

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên khu vực ven biển. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến xã, phường tăng cường thông tin về diễn biến tình hình của bão số 5 đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo, cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến chính quyền, người dân phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo, xử lý kịp thời.

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Tags:

#bão số 5 #mưa bão #Phòng tránh mưa bão

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

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