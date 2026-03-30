Thí sinh Hà Tĩnh thắng giải Người đẹp Thể thao tại Miss World Vietnam

(Baohatinh.vn) - Người đẹp Hà Tĩnh Trần Thị Kiều Anh chinh phục danh hiệu Người đẹp Thể thao và ghi tên mình vào top 20 trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, diễn ra tối 29/3.
Tối 29/3, đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh), quy tụ 47 thí sinh xuất sắc đến từ khắp cả nước, trong đó có hai đại diện Hà Tĩnh là Trần Thị Kiều Anh và Phạm Thị Huyền Trang.
Trong đêm chung kết, Trần Thị Kiều Anh (SN 2002, trú phường Thành Sen) ghi dấu ấn với giải phụ Người đẹp Thể thao. Trước đó, cô cũng lọt top 8 Người đẹp Bản lĩnh và top 10 Người đẹp Tài năng. Kiều Anh khép lại hành trình của mình tại cuộc thi ở top 20 chung cuộc.
Trần Thị Kiều Anh tốt nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024, từng là hoa khôi của trường. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92 cm.
Cô giỏi bơi lội, từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu cấp trường và thành phố, góp phần tạo nên hình ảnh năng động, khỏe khoắn trong mắt khán giả.
VIDEO: Kiều Anh giới thiệu về quê hương Hà Tĩnh tại Miss World Vietnam 2025. (Nguồn: Sen Vàng Tivi)
Trong khi đó, Phạm Thị Huyền Trang (SN 2000, trú phường Thành Sen) dừng chân ở top 47. Người đẹp cao 1,69m, tốt nghiệp Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Thương mại và hiện công tác tại một ngân hàng ở Hà Nội. Huyền Trang ghi dấu tại cuộc thi với gương mặt khả ái, đậm chất Á Đông cùng phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch.
Đêm chung kết năm nay diễn ra sôi động. 47 thí sinh mở màn bằng tiết mục đồng diễn và phần thi trình diễn áo dài, từ đó chọn ra top 20 bước vào phần thi áo tắm. Top 10 tiếp tục tranh tài ở phần trình diễn dạ hội trước khi ban giám khảo lựa chọn top 6 xuất sắc nhất bước vào vòng ứng xử.
Chung cuộc, người đẹp Phan Phương Oanh, 23 tuổi, quê Hà Nội, đã đăng quang Miss World Vietnam 2025. Tân hoa hậu cao 1,73 m, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Người đẹp Lê Phương Khánh Như, 22 tuổi, quê Khánh Hòa, giành danh hiệu Á hậu 1. Cô hiện là sinh viên năm cuối Khoa Du lịch, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
Á hậu 2 thuộc về Trương Tâm Như, 21 tuổi, đến từ TP Huế. Cô từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học FPT Đà Nẵng năm 2024.
