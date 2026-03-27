Tiền giấy USD sẽ được in chữ ký của ông Trump

"Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, chúng ta đang trên lộ trình đạt được bước tăng trưởng kinh tế chưa từng có, duy trì vị thế thống trị lâu dài của đồng USD, cùng trạng thái vững mạnh và ổn định về tài chính", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong thông báo công bố hôm 26/3 về quyết định in chữ ký của ông Trump lên tiền giấy.

Bộ trưởng Bessent khẳng định đây là cách mạnh mẽ nhất nhằm tôn vinh "những thành tựu lịch sử" của nước Mỹ và Tổng thống Trump. "Phát hành loại tiền mang tính lịch sử này vào đúng dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia là hoàn toàn phù hợp", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025. Ảnh: AP

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những tờ 100 USD đầu tiên mang chữ ký của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent sẽ được in vào tháng 6, sau đó là các mệnh giá thấp hơn trong những tháng tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm Mỹ có chữ ký trên tờ tiền giấy, cũng là lần đầu chữ ký của Thống đốc Ngân khố Mỹ bị loại bỏ khỏi đồng tiền nước này kể từ năm 1861, thời điểm chính phủ liên bang Mỹ lần đầu phát hành tiền giấy.

Cục Khắc và In thuộc Bộ Tài chính Mỹ vẫn sản xuất các tờ tiền mang chữ ký của cựu bộ trưởng tài chính Janet Yellen và cựu thống đốc ngân khố Lynn Malerba, những người được bổ nhiệm dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.

Thay đổi chữ ký trên tiền giấy là động thái mới nhất nhằm đưa tên ông Trump lên các tòa nhà, tổ chức, chương trình chính phủ, chiến hạm và tiền tệ. Thiết kế đồng tiền vàng lưu niệm mang hình ảnh Tổng thống Trump đã được phê duyệt bởi một hội đồng nghệ thuật liên bang với các thành viên do ông bổ nhiệm.

Nỗ lực đưa hình ông Trump lên đồng 1 USD trước đó bị cản trở bởi quy định cấm khắc họa cá nhân còn sống trên tiền xu Mỹ. Tuy nhiên, quy định in tiền giấy cho phép Bộ Tài chính có quyền tự quyết đối với thay đổi thiết kế để chống tiền giả. Luật pháp Mỹ chỉ yêu cầu giữ lại một số yếu tố nhất định, như dòng chữ "In God We Trust", và chỉ cho phép in chân dung những người đã qua đời.