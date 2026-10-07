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Tìm kiếm, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Dương Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Quá trình khai quật, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện bia bê tông khắc chữ HS 8.10.1979, di vật gồm cúc áo bộ đội, vỏ đạn AK, tăng bọc và bao tử sĩ.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027, ngày 6/10, tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Xạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

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Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập khai quật mộ tại bản Phôn Hôm.

Trước đó, căn cứ thông tin của các cựu chiến binh: Lê Văn Hùng (xã Cẩm Lạc), Nguyễn Văn Thường (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Ngọc Sơn (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) và nhân chứng người Lào là ông Na Khăm Láy (66 tuổi, bản Phôn Hôm), Đội Quy tập đã xác định khu vực có 16 liệt sĩ thuộc d42/e176/BĐ678, hy sinh ngày 28/10/1979 được an táng gần sân bóng bản Phôn Hôm.

Quá trình khai quật tại vị trí xác định, Đội Quy tập phát hiện bia bê tông khắc chữ HS 8.10.1979, di vật gồm cúc áo bộ đội, vỏ đạn AK, tăng bọc và bao tử sĩ.

Đội Quy tập đã tiến hành cất bốc, khâm liệm trang trọng và đưa về Nhà thờ thị xã Pạc Xan hương khói, bảo quản theo đúng quy định, phong tục.

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Đội Quy tập phát hiện phần mộ nằm nguyên trong vỏ tăng và tấm bia khắc chữ HS 8.10.1979.

Hiện nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các già làng, nhân chứng ở bản Phôn Hôm và bản Huội Xài để mở rộng phạm vi tìm kiếm các phần mộ còn lại theo sơ đồ và thông tin các CCB cung cấp.

Với quyết tâm cao nhất, Đội Quy tập phấn đấu tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các anh về với đất mẹ.

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