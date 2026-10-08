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Kinh tế

Từ 15/11, áp dụng quy định mới về truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Dương Hương (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 63 ngày 30/9/2026 quy định về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực thi hành từ 15/11/2026.

Thông tư quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm.
Thông tư quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm.

Thông tư số 63 quy định việc tạo lập, quản lý, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp thực phẩm, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.

Cơ sở dữ liệu bao gồm các nhóm dữ liệu chủ yếu như: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sản phẩm thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và hồ sơ công bố sản phẩm; cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm hành chính, cảnh báo, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đánh giá sự phù hợp có liên quan đến thực phẩm; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; báo cáo, thống kê và dữ liệu khác phục vụ quản lý nhà nước về thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.

Đối với truy xuất nguồn gốc thực phẩm, Thông tư số 63 quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, sản phẩm và phải bảo đảm sẵn sàng cung cấp, trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi cần thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Thời hạn lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng của sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm có hạn sử dụng; 60 tháng kể từ ngày sản xuất đối với sản phẩm thực phẩm không yêu cầu ghi ngày hết hạn sử dụng.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm có thể cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Thông tư cũng quy định cụ thể hoạt động truy xuất nguồn gốc của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo đó, cơ sở sản xuất thực phẩm tiến hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn hoặc khi sản phẩm không bảo đảm an toàn hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc truy xuất gồm xác định lô sản phẩm liên quan; rà soát hồ sơ sản xuất để xác định nguyên nhân vi phạm; liên hệ với nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì của lô sản phẩm để xác minh thông tin; gửi thông báo khẩn cấp đến các nhà phân phối, đại lý đã nhận lô sản phẩm và yêu cầu cung cấp báo cáo về số lượng đã bán, số lượng tồn kho; phân tích, xác định nguyên nhân gây mất an toàn; lập báo cáo kết quả thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm.

Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, khi sản phẩm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ sở thực hiện các quy định về truy xuất theo thông tư, đồng thời gửi thông báo khẩn cấp đến nhà sản xuất, nhà phân phối cung cấp lô sản phẩm và phối hợp chặt chẽ với cơ sở sản xuất thực phẩm để tiến hành truy xuất nguồn gốc.

Thông tư số 63/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ 15/11/2026. Thông tư số 11/2026/TT-BCT ngày 27/2/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 63 có hiệu lực.

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#truy xuất nguồn gốc thực phẩm #an toàn thực phẩm

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