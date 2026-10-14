Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Tuyên dương bí thư cấp ủy ở cơ sở: Tôn vinh một người, khẳng định uy tín một tập thể

Trung Dân
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc tuyên dương 97 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở tại Hà Tĩnh (dự kiến vào tháng 1/2027) không chỉ ghi nhận đóng góp của từng cá nhân, mà còn khẳng định quan điểm đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy động lực cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”, và “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”. Ở cấp cơ sở, bí thư cấp ủy có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn. Đội ngũ này không chỉ là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân mà còn là những “kiến trúc sư” tại cơ sở. Bởi chủ trương của Đảng luôn có tính bao quát và định hướng chiến lược, trong khi thực tiễn lại sinh động, biến đổi không ngừng. Muốn chủ trương đi vào đời sống, người đứng đầu cấp ủy phải hiểu rõ đặc điểm địa phương, đơn vị, vận dụng linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân để khơi dậy sức mạnh của tập thể.

bht_brd_222.jpg
Vì sự phát triển chung, ông Lê Văn Trọng (bên phải) từng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh (cũ) đã tiên phong nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ TDP Kỳ Hưng, phường Sông Trí. (Ảnh minh họa cho nội dung bài viết).

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Tĩnh cùng cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố cùng các yêu cầu ngày càng cao về cải cách hành chính, chuyển đổi số, vai trò của bí thư cấp ủy ở cơ sở càng có nhiều đòi hỏi mới. Tinh giản cấp trung gian, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, người đứng đầu cấp ủy ở cơ sở phải trực tiếp giải quyết khối lượng công việc hằng ngày rất lớn. Là cấp gần dân, mỗi bí thư cấp ủy từ đảng bộ cấp xã đến chi bộ phải tự đổi mới tư duy, thậm chí đổi mới tác phong lãnh đạo theo hướng trực diện, khoa học, nhanh gọn, có sản phẩm cụ thể và đo bằng sự hài lòng của Nhân dân. Xuất phát từ thực tế khách quan này, việc tuyên dương bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở chính là phương pháp xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc rễ, sát thực tiễn và bắt nguồn từ chính đòi hỏi của thực tiễn.

Song, soi chiếu từ thực tiễn sinh động, trước đây, từng có những cấp ủy dù cá nhân người đứng đầu có trình độ, năng lực nhưng thiếu sự quy tụ, nội bộ thiếu thống nhất, dẫn đến kết quả công tác của cơ quan, địa phương chưa đạt như kỳ vọng. Điều này khẳng định một chân lý trong công tác xây dựng Đảng: không một cá nhân nào, dù xuất sắc đến đâu, có thể tự mình tạo nên sự chuyển biến bền vững nếu thiếu sự đồng lòng của tổ chức. Nói cách khác, phía sau mỗi bí thư cấp ủy xuất sắc luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có sự đồng lòng của đội ngũ đảng viên và sự tin yêu, ủng hộ của quần chúng. Chính sự đoàn kết ấy mới giúp phương pháp lãnh đạo của người đứng đầu chuyển hóa thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo ra những bứt phá cụ thể. Do đó, việc bình xét bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở đòi hỏi phải có góc nhìn toàn diện, biện chứng, để từ đó việc tôn vinh cá nhân đồng thời là dịp khẳng định uy tín của tập thể. Nhận thức đúng điều này là mắt xích quan trọng để nhìn nhận trúng, xét chọn đúng cá nhân; đồng thời ngăn ngừa triệt để căn bệnh phô trương, đề cao cá nhân thái quá.

Nhìn nhận, đánh giá một cán bộ để bình bầu xuất sắc chưa bao giờ là việc dễ, nhất là đối với bí thư cấp ủy ở cơ sở, nơi môi trường công tác gần dân, trực tiếp xử lý muôn vàn mối quan hệ phức tạp phát sinh từ thực tiễn. Bởi vậy, Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 8/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nỗ lực lượng hóa những tiêu chí chung và tiêu chí riêng đối với từng vị trí. Đáng chú ý, trong tiêu chí chung có yêu cầu: cá nhân được lựa chọn phải có ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên (tính cả năm 2026). Đây là quan điểm rất thực tiễn, khẳng định tấm gương sáng phải được soi chiếu qua cả quá trình phấn đấu liên tục và nhận được sự nhất trí cao của tập thể thông qua việc bình xét hằng năm.

Để 97 gương mặt được vinh danh thực sự là những bông hoa ngát hương, công tác thẩm định, xét chọn từ cơ sở có ý nghĩa quyết định. Quá trình này phải tuyệt đối giữ vững nguyên tắc công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; nói không với tình trạng “cào bằng”, thỏa hiệp theo cơ cấu hình thức. Phải chú trọng chọn những cá nhân dám dấn thân ở những việc khó, địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa; những người tiên phong đưa chuyển đổi số vào quản trị hay có cách làm đột phá trong công tác dân vận, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề bức thiết của Nhân dân...

bqbht_br_12jpg.jpg
Môi trường làm việc tại cơ sở là thực tiễn sinh động, gắn với đời sống của người dân.

Nhìn nhận đúng nhân tố, bình xét đúng con người chính là cơ sở để lan tỏa những tấm gương sinh động trong tổ chức đảng, rộng hơn là trong địa phương, đơn vị. Đây cũng là cách làm thiết thực lan tỏa tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 3/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, bởi Chỉ thị 07-CT/TW đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức sang “thực hành”, lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo quan trọng nhất.

ghsgs.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Liên - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm) (thứ 2 từ phải sang trái) cùng các cán bộ thôn Phúc Hải thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức làm du lịch. (Ảnh minh họa cho nội dung bài viết).

Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Khi chúng ta chọn đúng người, tôn vinh đúng giá trị, ý nghĩa của việc tuyên dương sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện mang tính thời điểm, trở thành nguồn cảm hứng chính trị sâu rộng. Đó là dấu mốc tự hào đối với mỗi cá nhân được vinh danh, nhưng quan trọng hơn, sẽ khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và ngọn lửa cống hiến trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực mạnh mẽ đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Tin liên quan

Tags:

#bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở #Chỉ thị 07-CT/TW #BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Hà Tĩnh tuyên dương bí thư chi bộ

Chủ đề Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!