Cách tiết kiệm hiệu quả

Có chữ thì mới có sách. Ở ta, ban đầu là sách Hán và Nôm khắc in mộc bản hoặc thạch bản; do kẻ Sỹ và cho kẻ Sỹ - tức trí thức Nho học, viết và đọc. Bởi sách là kinh điển Nho gia tạo nên lộ trình “ tiến vi quan, thối vi sư”. Sau sách Hán và Nôm đến sách quốc ngữ với văn hóa in làm nên thời hiện đại.