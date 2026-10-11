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Công nghệ

AI mở lối cho những công việc mới

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, những người biết vận dụng AI vào lĩnh vực mà mình am hiểu đang mở rộng công việc và tìm kiếm hướng phát triển mới.

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Anh Nguyễn Đình Thái ứng dụng AI vào sản xuất video quảng bá, mở ra hướng dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tại Công ty TNHH Công nghệ FAAM (phường Thành Sen), anh Nguyễn Đình Thái đang làm một công việc mà cách đây vài năm gần như chưa có trên thị trường: nhận ý tưởng và yêu cầu của khách hàng để tạo ra các sản phẩm quảng bá bằng AI.

Đó không đơn thuần là việc ứng dụng thêm một công cụ vào nghề làm video. AI đã tạo ra một loại dịch vụ mới, trong đó hình ảnh, âm thanh, nhân vật và bối cảnh có thể được tạo ra bằng công nghệ này. Khách hàng có thể đặt những video quảng bá sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp, thậm chí tái dựng các câu chuyện, hình ảnh lịch sử mà cách làm truyền thống rất khó thực hiện.

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Ứng dụng AI giúp rút ngắn quy trình sản xuất video quảng bá, biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm cụ thể.

“Trước đây, để thực hiện những nội dung như thế này thường phải có cả một ê-kíp, từ lên ý tưởng, quay dựng đến xử lý hình ảnh, âm thanh và mất rất nhiều thời gian. Nhưng với AI, một người có thể đảm nhận gần như toàn bộ quy trình, biến những ý tưởng khó thực hiện thành sản phẩm cụ thể. Đây cũng là dịch vụ mới được nhiều khách hàng quan tâm”, anh Thái chia sẻ.

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Ông Ngô Phúc Hoàng hướng dẫn học viên ứng dụng AI vào công việc thực tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo và sử dụng công nghệ.

Nhu cầu ứng dụng AI vào công việc cũng đang mở ra cơ hội phát triển dịch vụ đào tạo, tư vấn công nghệ. Nắm bắt xu hướng này, ông Ngô Phúc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Internet Marketing PH Academy (phường Thành Sen) đã mở rộng các lớp đào tạo AI, hướng dẫn người học vận dụng công nghệ vào thực tiễn công việc.

“Trước đây, nhiều người tìm đến AI chủ yếu để trải nghiệm, nhưng nay đã quan tâm nhiều hơn đến khả năng ứng dụng vào công việc và tạo ra giá trị thực tế. Vì vậy, nhu cầu đào tạo cũng tăng lên, đòi hỏi nội dung hướng dẫn phải thiết thực, giúp người học không chỉ biết sử dụng mà còn lựa chọn được công cụ AI phù hợp với đặc thù công việc, từ đó khai thác công nghệ hiệu quả hơn”, ông Hoàng cho biết.

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Bên trong xưởng phim AI tại Hà Nội, 11 nhân sự có thể sản xuất khoảng 100 tập phim mỗi ngày (Ảnh: Báo Dân Trí).

Từ sản xuất video đến đào tạo, tư vấn ứng dụng AI, những công việc mới đang hình thành từ nhu cầu sử dụng công nghệ. Điểm đáng chú ý là những công việc này không chỉ dành cho người làm công nghệ. Người có chuyên môn về truyền thông, thiết kế, giáo dục hay kinh doanh đều có thể mở rộng công việc nếu biết kết hợp kiến thức sẵn có với AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam có công việc với những nhiệm vụ có khả năng chịu tác động của AI tạo sinh. Sự thay đổi này không chỉ đặt ra yêu cầu thích ứng mà còn mở ra nhu cầu về kỹ năng, dịch vụ mới trong quá trình ứng dụng công nghệ.

Không chỉ người đang trực tiếp cung cấp dịch vụ AI cần thích ứng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đứng trước yêu cầu cập nhật nội dung đào tạo. Việc đưa kiến thức, kỹ năng AI vào giảng dạy có thể giúp người học tiếp cận sớm với công cụ đang thay đổi cách tổ chức công việc, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho môi trường lao động sau khi tốt nghiệp.

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Ông Nguyễn Đình Đại – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh trao đổi về việc ứng dụng AI trong đào tạo nghề, giúp người học thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động.

Ông Nguyễn Đình Đại – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: “Trước sự phát triển của AI, đào tạo nghề không chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành mà còn cần giúp người học tiếp cận, sử dụng công nghệ. Trong quá trình đào tạo, chúng tôi đã vận dụng việc sử dụng AI với từng lĩnh vực chuyên môn; lồng ghép trong nhiều modul môn học. Đây là cơ sở để người học thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động, tận dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ phát triển nghề nghiệp”.

AI có thể giúp một người thực hiện nhiều công đoạn hơn, mở rộng khả năng sáng tạo và tiếp cận những dịch vụ mới. Nhưng, để những cơ hội ấy trở thành công việc ổn định, người lao động vẫn cần không ngừng học hỏi, làm chủ chuyên môn và biến công nghệ thành giá trị thực tế.

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Tags:

#AI #công việc mới #đào tạo #ứng dụng công nghệ #kỹ năng #nghề nghiệp

Chủ đề Chuyển đổi số

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