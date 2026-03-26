Bắt đầu tranh vé vớt dự World Cup 2026

Ở châu Âu, 16 đội tuyển bước vào vòng play-off, cạnh tranh bốn suất cuối cùng. Thể thức không cho phép họ mắc sai lầm. Mỗi nhánh gồm hai trận bán kết và một trận chung kết, tất cả đều đá một lượt, đội thắng đi tiếp. Cùng lúc, khu vực liên lục địa cũng chứng kiến sáu đội tranh hai vé vớt còn lại. Các trận này diễn ra trên sân trung lập ở Mexico, cũng theo cách "được ăn cả, ngã về không".

HLV Gennaro Gattuso phản ứng trong trận Italy gặp Na Uy trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 16/11/2025. Ảnh: Reuters

Tâm điểm của vòng play-off châu Âu nằm ở nhánh A, nơi Italy đối đầu Bắc Ireland lúc 2h45 sáng 27/3, giờ Hà Nội. Đội bóng từng bốn lần vô địch World Cup lại đang đứng trước nguy cơ vắng mặt lần thứ ba liên tiếp tại giải.

Ký ức thất bại trước Thụy Điển năm 2018 và Bắc Macedonia năm 2022 vẫn ám ảnh người Italy. Dù từng vô địch Euro 2020 và sở hữu nhiều ngôi sao, họ liên tục gục ngã ở những thời điểm then chốt. Vì thế, họ cần vượt qua nỗi sợ ở trận bán kết trên sân nhà.

Trên lý thuyết, Italy vượt trội Bắc Ireland, với vị trí FIFA 12 so với 59. Nếu đi tiếp, Italy sẽ phải làm khách trước Wales hoặc Bosnia & Herzegovina ngày 31/3.

Wales có lợi thế sân nhà Cardiff trong trận còn lại ở nhánh A. Họ cũng có thành tích tốt trong các trận gần đây, khi từng thắng Áo, Ukraine và Phần Lan trên sân nhà. Tuy nhiên, Bosnia lại là đối thủ khó chịu, từng suýt giành vé trực tiếp trước khi bị gỡ hòa muộn ở vòng loại.

Nhánh B chứng kiến nhiều ẩn số. Ukraine gặp Thụy Điển tại sân trung lập ở Tây Ban Nha, do tình hình chiến sự. Việc không được đá trên sân nhà khiến lợi thế của Ukraine giảm đi đáng kể. Dù vậy, họ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định ở vòng loại. Ngược lại, Thụy Điển gây thất vọng khi không thắng nổi trận nào ở vòng loại, dù sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi tại các CLB lớn. Họ chỉ được dự vòng play-off nhờ thành tích cao tại UEFA Nations League.

Ở trận còn lại, Ba Lan tiếp Albania. Với điểm tựa sân nhà và tiền đạo Robert Lewandowski, Ba Lan được xem là cửa trên. Dù vậy, Albania không phải đối thủ dễ bị xem thường. Họ từng vượt qua Serbia để giành vé play-off và cầm hòa Croatia tại Euro 2024. Nếu tạo được bất ngờ ở Warsaw, họ sẽ tiến gần tới kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Ở nhánh C, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Sở hữu dàn cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Arda Guler hay Kenan Yildiz, cùng những trụ cột giàu kinh nghiệm, họ được kỳ vọng sẽ vượt qua Romania ở bán kết.

Ở trận còn lại, Slovakia gặp Kosovo - đội bóng mới nổi của bóng đá châu Âu. Kosovo chưa từng dự World Cup và chỉ mới gia nhập FIFA từ năm 2016, nhưng đã tiến bộ nhanh chóng lên vị trí 79 FIFA. Dù Slovakia vẫn là cửa trên nhờ lợi thế sân nhà, câu chuyện cổ tích của Kosovo là điều khiến nhánh đấu này trở nên hấp dẫn.

Tại nhánh D, Đan Mạch bước vào play-off với nhiều tiếc nuối sau khi đánh rơi vé trực tiếp ở vòng loại. Họ vẫn được đánh giá cao hơn Bắc Macedonia nhờ lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm như tiền vệ Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg hay tiền đạo Rasmus Hojlund.

Opta nhận định Đan Mạch có hơn 70% cơ hội thắng trận bán kết, tỷ lệ cao nhất vòng này. Tuy nhiên, áp lực tâm lý sau cú sảy chân ở vòng loại có thể ảnh hưởng tới họ.

Ở trận còn lại, CH Czech gặp đội khách Ireland, trong thế cân bằng hơn. Dự đoán của Opta cho thấy Czech chiếm ưu thế, nhưng chỉ là 51% so với 49% của Ireland.

Bên cạnh châu Âu, vòng play-off liên lục địa cũng khởi tranh với sáu đội tranh hai vé tại Guadalajara và Monterrey (Mexico).

Cầu thủ UAE Marcus Meloni (trái) tranh chấp với Ali Jasim trong trận Iraq gặp UAE trên sân Basra International, Basra, Iraq ngày 18/11/2025. Ảnh: Reuters

Ở nhánh đầu tiên, Jamaica gặp New Caledonia - đội tuyển xếp thấp nhất trong các đội vòng này, với vị trí 150 FIFA. Đội thắng sẽ đối đầu CHDC Congo ở trận tranh vé. Đại diện châu Phi được đánh giá cao sau khi loại Cameroon và Nigeria ở vòng loại.

Nhánh còn lại gồm Bolivia, Suriname và Iraq. Bolivia có lợi thế về chất lượng đội hình, nhưng việc thi đấu trên sân trung lập khiến họ không còn ưu thế độ cao quen thuộc như tại thủ đô La Paz. Nhưng do Suriname chỉ đang đứng thứ 122 FIFA, Bolivia (76) vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.

Nếu thắng, Bolivia sẽ gặp Iraq trong trận tranh vé ngày 31/3. Khi đó, Iraq với vị trí 58 FIFA, được kỳ vọng là đại diện châu Á thứ chín tại vòng chung kết.