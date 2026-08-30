Các địa phương ở Hà Tĩnh công bố sắp xếp trường học, bổ nhiệm cán bộ quản lý

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 30/8, xã Lộc Hà tổ chức lễ công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bổ nhiệm cán bộ quản lý và thành lập tổ chức đảng. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà Lê Văn Hân báo cáo quá trình sắp xếp lại hệ thống trường học trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND xã Lộc Hà đã công bố các quyết định về thành lập trường và cán bộ quản lý, cụ thể: Trường Mầm non Lộc Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Thịnh Lộc, Trường Mầm non Lộc Hà, Trường Mầm non Thạch Kim và Trường Mầm non Bình An. Sau sắp xếp, trường có 56 nhóm, lớp với 1.479 trẻ, có 1 điểm trường chính và 3 phân hiệu. Cô Phan Thị Thủy được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ quản lý các trường học sau sáp nhập.

Trường Tiểu học Lộc Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Lộc Hà, Trường Tiểu học Thạch Kim và Trường Tiểu học Bình An Thịnh. Sau sắp xếp, trường có 98 lớp với 3.424 học sinh, có 1 điểm trường chính và 3 phân hiệu. Cô Hoàng Nữ Quỳnh Nga được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Trường THCS Lộc Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Lộc Hà, Trường THCS Thạch Kim và Trường THCS Bình An Thịnh. Sau sắp xếp, trường có 64 lớp với 2.683 học sinh, có 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu. Thầy Đặng Hữu Tường được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Trao quyết định thành lập các đảng bộ, chỉ định ban chấp hành và bí thư đảng bộ cho 3 nhà trường.

Cùng với việc sáp nhập trường, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Hà đã ban hành quyết định kết thúc hoạt động của 11 chi bộ trường học và các quyết định thành lập Đảng bộ Trường Mầm non Lộc Hà với 114 đảng viên, Đảng bộ Trường Tiểu học Lộc Hà với 126 đảng viên và Đảng bộ Trường THCS Lộc Hà với 110 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lộc Hà cũng đã ban hành các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, chỉ định hiệu trưởng các trường làm bí thư các đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hà Trần Hữu Thuần phát biểu, giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hà Trần Hữu Thuần yêu cầu các trường học phải nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng sự đoàn kết, kỷ cương và phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đảng bộ các nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, thành lập các chi bộ trực thuộc phù hợp với thực tế, sớm hoàn thành việc tiếp nhận và quản lý đảng viên, hồ sơ, tài chính Đảng.

Đặc biệt, các nhà trường phải tập trung triển khai nhiệm vụ trong năm học 2026 - 2027, chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới và ưu tiên xây dựng môi trường giáo dục “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục.

Phường Vũng Áng cũng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, bổ nhiệm cán bộ quản lý và thành lập tổ chức đảng.

Theo đó, phường Vũng Áng sắp xếp 7 cơ sở giáo dục công lập thành 3 cơ sở giáo dục công lập bao gồm: Trường Mầm non Vũng Áng với 1 trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường; Trường Tiểu học Vũng Áng với 1 trường chính, 2 phân hiệu và 1 điểm trường; Trường THCS Vũng Áng với 1 trường chính, 1 phân hiệu

Thường trực Đảng ủy phường trao quyết định thành lập 3 đảng bộ trường học công lập sau sắp xếp.

Kết thúc hoạt động đối với 7 chi bộ trường học công lập và thành lập 3 đảng bộ trường học gồm: Đảng bộ Trường Mầm non Vũng Áng, Đảng bộ Trường Tiểu học Vũng Áng, Đảng bộ Trường THCS Vũng Áng trực thuộc Đảng ủy phường Vũng Áng. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều tiết đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với 3 trường học trên địa bàn sau sắp xếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Vũng Áng đã trao các quyết định thành lập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, thành lập tổ chức đảng tại 3 trường sau sắp xếp.