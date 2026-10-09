Cuộc khủng hoảng niềm tin ở Man Utd

Trận hòa Fulham 1-1 tại Craven Cottage hôm 20/9 giúp Man Utd tránh thêm một thất bại, nhưng không đủ xua đi bầu không khí ảm đạm bao phủ đội bóng. HLV Michael Carrick vẫn giữ sự bình tĩnh và tin rằng đây chỉ là giai đoạn sa sút ngắn hạn. Nhưng niềm tin của người hâm mộ đang bị bào mòn.

Man Utd chỉ thắng một trong năm trận đầu Ngoại hạng Anh mùa này, tương đương một điểm mỗi trận, mức điểm thường gắn với nhóm có nguy cơ xuống hạng. Con số này thấp hơn đáng kể mức 2,2 điểm mỗi trận mà đội đạt được dưới thời Carrick mùa trước.

HLV Michael Carrick (phải) trao đổi với Bruno Fernandes sau trận gặp Fulham tại Ngoại hạng Anh trên sân Craven Cottage, London, Anh, ngày 20/9/2026. Ảnh: AP

Bàn gỡ của Matheus Cunha tại Fulham mang lại cảm giác nhẹ nhõm, nhưng chỉ là nhất thời. Man Utd bước vào mùa giải với kỳ vọng về một sự hồi sinh bền vững, song khởi đầu không đáp ứng được điều đó.

Carrick vẫn tin đội bóng có thể trở lại. Các cầu thủ cũng tin rằng chỉ cần mọi thứ bắt nhịp, Man Utd sẽ chơi tốt hơn. Nhưng tâm trạng của người hâm mộ hiện thấp và thiếu hứng khởi. Vấn đề vì thế lớn hơn những kết quả gần đây.

Thực tế, khoảng cách giữa Man Utd với một bộ phận người hâm mộ đã bị kéo giãn nhiều năm và ngày càng lớn.

Nhà Glazers đã xuất hiện bên cạnh Man Utd từ năm 2004. Gia đình người Mỹ tiếp quản CLB thông qua một thương vụ mua lại có đòn bẩy tài chính. Khi đó, người hâm mộ đã phản đối mạnh mẽ. Nhưng những tranh luận xoay quanh quyền sở hữu không biến mất sau hai thập kỷ.

David Gill, cựu Giám đốc điều hành Man Utd, từng nói người hâm mộ sẽ đánh giá chủ sở hữu dựa trên đầu tư vào đội bóng, chất lượng và sức hấp dẫn của đội hình, cũng như khả năng cạnh tranh danh hiệu. Những tiêu chí đó vẫn còn nguyên giá trị, nhưng vị thế của Man Utd đã thay đổi đáng kể.

Trước đây, Man Utd thuộc nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh về nhiều chỉ số, sở hữu sân Old Trafford liên tục được mở rộng và thường xuyên chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu. Đội bóng tiếp tục giành danh hiệu sau khi Glazers tiếp quản, nhưng thành công bắt đầu suy giảm sau khi HLV Alex Ferguson rời ghế năm 2013.

Trong thời gian đó, các đối thủ ngày càng tiến bộ. Những CLB được hậu thuẫn bởi nguồn lực lớn, những ông chủ giàu có hoặc có cách vận hành hiệu quả hơn đã thu hẹp khoảng cách với Man Utd.

Quy mô sân Old Trafford từng là một biểu tượng cho vị thế của CLB. Năm 2006, sân có sức chứa 76.500 người, nhiều hơn ít nhất 24.000 chỗ so với bất kỳ sân nào khác tại Ngoại hạng Anh. Hiện có năm CLB khác sở hữu sân với sức chứa trên 60.000 người.

Old Trafford vẫn có sức hút rất lớn. Trận gặp Brighton ở vòng ba Cup Liên đoàn Anh hôm 16/9 thu hút 73.670 khán giả, trong khi trận Man City gặp Norwich ở cùng vòng đấu một ngày sau đó chỉ có 32.451 người dự khán.

Nhưng lượng khán giả đông không đồng nghĩa với thành công trên sân. Man Utd đã chi nhiều tiền để trở lại đỉnh cao, song những khoản đầu tư đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Alexis Sanchez, Angel Di Maria, Bastian Schweinsteiger hay Radamel Falcao đều là những tên tuổi lớn, nhưng không tạo ra sự thay đổi tương xứng tại Old Trafford.

Đây cũng là một phần của vấn đề tuyển dụng kéo dài ở Man Utd. Đội bóng có thể chi rất nhiều tiền nhưng chưa chắc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.

Trong khi đó, môi trường cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh đã thay đổi. Bournemouth, Brighton và Brentford, những CLB từng có quy mô khán giả rất nhỏ khi Man Utd giành cú ăn ba năm 1999, nay đều có khả năng đánh bại các đội bóng lớn.

Mức độ cạnh tranh của giải đấu cũng tăng lên rõ rệt. Theo bảng sức mạnh Opta mùa trước, Borussia Dortmund đứng thứ 15, sau cả Brighton và Brentford. Chỉ Inter là đại diện Serie A nằm trên mức trung bình của Ngoại hạng Anh, cùng Barca, Real Madrid và PSG.

Điều đó khiến nhiệm vụ của Man Utd khó hơn. Những đội bóng từng được xem là nhỏ giờ có chất lượng đủ để gây khó khăn cho các ông lớn. Tuy nhiên, kỳ vọng dành cho Man Utd vẫn gần như không thay đổi. Họ vẫn được chờ đợi phải đánh bại Bournemouth, Brentford hay Brighton, ngay cả khi khoảng cách giữa các đội không còn lớn như trước.

Pascal Gross ghi bàn thứ hai cho Brighton trong trận gặp Man Utd ở vòng ba Cup Liên đoàn Anh tại Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 16/9/2026. Ảnh: AP

Các CLB nhỏ cũng đang lấy được nhiều điểm hơn từ nhóm dẫn đầu. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước Arsenal chỉ có 85 điểm, trong khi Man City về nhì với 78 điểm. Liverpool từng đạt 92 điểm để đứng thứ hai cách đây năm mùa. Man Utd đứng thứ ba mùa trước với 71 điểm, còn Liverpool giành 82 điểm khi đứng thứ ba cách đây hai năm.

Những con số này phản ánh một giải đấu ngày càng cạnh tranh, đồng thời cho thấy Man Utd không thể chỉ dựa vào tên tuổi và kỳ vọng trong quá khứ.

Tập đoàn INEOS ra quyết định chính tại Man Utd từ năm 2024 và cam kết thay đổi cách vận hành CLB. Một số người trong cuộc vẫn cho rằng quá trình này cần thời gian. Nhưng những sai sót đã xuất hiện và thời kỳ người hâm mộ dành thiện cảm cho bộ máy mới dường như đã qua.

Trong khi đó, gia đình Glazers vẫn giữ quyền sở hữu một phần CLB và chưa có dấu hiệu rời đi. Gánh nặng nợ phát sinh từ thương vụ tiếp quản năm 2005 tiếp tục là một phần trong những vấn đề tài chính của Man Utd.

Về ngắn hạn, Carrick vẫn có một đội hình được đánh giá đủ sức đứng thứ ba mùa trước, dù không còn Casemiro. Nhưng Man Utd đang cần kết quả để khôi phục niềm tin. Những khoản đầu tư vào sân tập và hệ thống đào tạo trẻ có thể mang lại kết quả về lâu dài, song không phải giải pháp tức thời cho những thất vọng hiện tại.

Kết quả vẫn là yếu tố quyết định tâm trạng tại Man Utd. Chiến thắng có thể cải thiện sự tự tin, làm giảm sự giận dữ và tạo thêm thời gian cho Carrick cùng đội ngũ của ông. Những cầu thủ lớn cũng phải chứng minh vị thế bằng màn trình diễn trên sân.

Man Utd từng rơi vào những giai đoạn khó khăn hơn và vẫn trở lại. Sir Matt Busby từng có khoảng một phần ba trong 24 năm dẫn dắt đội bóng kết thúc ngoài top 6. Ferguson cũng từng đứng trước sức ép bị sa thải năm 1990 trước khi xây dựng một kỷ nguyên thành công.

Nhưng bóng đá hiện tại tạo ra sức ép khác. Các HLV phải đối mặt với lượng thông tin, cảm xúc và kỳ vọng lớn hơn nhiều.

Man Utd mới trải qua năm trận Ngoại hạng Anh mùa này, nên vẫn còn thời gian để thay đổi tình hình. Nhưng vấn đề lớn nhất là đội bóng đang phải tìm lại niềm tin của người hâm mộ, trong khi những câu hỏi về sở hữu, tuyển dụng, văn hóa và cách vận hành vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.