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Chính trị

Đề nghị Mỹ cung cấp thông tin giúp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam

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Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh Việt - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Mỹ cung cấp thông tin giúp tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao (Ảnh: TTXVN)..

Tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao chiều 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức Chương trình hợp tác nhân đạo và ứng phó, cứu trợ thiên tai tại tỉnh Quảng Trị - địa phương chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, cũng như tác động của thiên tai gần đây.

Thông qua Quyền Bộ trưởng Hùng Cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và Phu nhân, đồng thời nhắc lại lời mời Tổng thống và Phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chương trình và nguyên tắc hợp tác đã thống nhất, đồng thời cụ thể hóa hợp tác trong một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cũng khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực. Ông đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

Nhất trí với những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Ông Hùng Cao cũng mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và các thách thức chung của khu vực.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nước này tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật.

Nhân dịp tháng 7 - tháng tri ân thương binh liệt sỹ sắp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Mỹ tăng cường chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, kỷ vật giúp tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam. Đây không chỉ là những hoạt động hợp tác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là minh chứng cho những nỗ lực hàn gắn, hòa giải và xây dựng lòng tin giữa hai nước, theo lời người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Nhất trí với nhận định trên, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ chia sẻ ông sinh ra trong thời kỳ chiến tranh nên hơn ai hết, ông hiểu được nỗi đau chiến tranh.

Ông Hùng Cao cho rằng, những thành tựu đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, giúp hàn gắn và chữa lành vết thương do chiến tranh để lại.

Quyền Bộ trưởng Hải quân cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích, đồng thời khẳng định nước này tiếp tục duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Trên cương vị hiện nay và trên hết là một người mang trong mình dòng máu Việt, ông Hùng Cao khẳng định tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

dantri.com.vn
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Tags:

#tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam #khắc phục hậu quả chiến tranh

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