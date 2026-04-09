Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026 -2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 -2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại tổ số 12 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh Điện Biên và tỉnh Vĩnh Long. Tham gia thảo luận có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội đoàn Điện Biên.

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức và đề xuất các giải pháp mang tính căn cơ nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, không chỉ dừng lại ở việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, mà cần nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và hiệu lực thực thi của hệ thống pháp luật. Đề nghị rà soát tổng thể, xử lý triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật và văn bản dưới luật; đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo. Cần làm rõ dư địa và giới hạn của chính sách tài khóa, tiền tệ; tăng cường phối hợp chính sách, tránh tình trạng thiếu nhất quán; siết chặt kỷ luật ngân sách, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển; chủ động bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát lạm phát, tỷ giá và rủi ro thị trường tài chính.

Các đại biểu đề nghị ưu tiên phát triển hạ tầng năng lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch và thị trường điện cạnh tranh. Về dài hạn, cần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng tự chủ, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển năng lượng tái tạo một cách bền vững, tránh tình trạng phát triển nóng, thiếu đồng bộ.

Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng. Cần chú trọng phát triển văn hóa, con người; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, cần chủ động thích ứng với già hóa dân số, biến động thị trường lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, an sinh xã hội và đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong bối cảnh mới.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các đại biểu cơ bản thống nhất với quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp do Chính phủ đề xuất. Đồng thời, đề nghị Chính phủ rà soát chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi của kế hoạch; chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tăng cường giải pháp dự phòng rủi ro để ứng phó linh hoạt với các tình huống phát sinh.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng dự toán chi hằng năm trên cơ sở thu ngân sách thực tế; kiểm soát vay trong khả năng trả nợ, tránh tạo áp lực cho các giai đoạn sau; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, giảm áp lực lên vốn đầu tư công. Việc bố trí vốn cần phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Về ngân sách nhà nước, các đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm kéo dài nhiều năm. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại được nêu trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; chấn chỉnh công tác theo dõi, tổng hợp số liệu thu, chi, bội chi bảo đảm chính xác, minh bạch theo yêu cầu của Quốc hội.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị cần bổ sung, làm rõ số liệu về cắt giảm bội chi để đánh giá thực chất kết quả năm 2024; đồng thời tiếp tục theo dõi, đánh giá sát khả năng thu, chi ngân sách năm 2026, làm cơ sở xây dựng kế hoạch vay, trả nợ phù hợp cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực ngân sách nhà nước.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá về mức giảm thu ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trong bối cảnh tác động từ các chính sách giảm thuế, phí cũng như biến động của kinh tế thế giới, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng biến động và chính sách thuế quan thường xuyên thay đổi.

Về chính sách tiền tệ, đại biểu đề nghị phân tích, đánh giá tình trạng thiếu hụt nguồn vốn của hệ thống ngân hàng trong thời gian gần đây, làm rõ nguyên nhân khiến lãi suất huy động có xu hướng liên tục tăng; đồng thời đánh giá khả năng cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng và các kênh huy động khác, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, đại biểu bày tỏ đồng tình với mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là khát vọng và định hướng lớn của đất nước. Tuy nhiên, cần tính đến điều kiện, tiềm năng và khả năng nội tại của từng địa phương; đồng thời có các giải pháp và cơ chế phù hợp, đặc biệt là những giải pháp đột phá để bảo đảm khả năng thực hiện. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị rà soát, điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng đầu tư đúng, trúng và hiệu quả; bảo đảm việc điều hành của Chính phủ thống nhất, phù hợp với các nghị quyết của Quốc hội được thông qua, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng tăng trưởng./.